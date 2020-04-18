Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі: онлайн-трансляція

У Велику Суботу, 18 квітня, в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – чудо сходження Благодатного вогню.

Через пандемію коронавірусу COVID-19 церемонія проходить без присутності паломників. Безпосередньо в самому храмі Гробу Господнього знаходиться обмежена кількість священнослужителів – всього 10 чоловік.

Благодатний вогонь

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В рамках заходів щодо ізоляції поліція контролює, щоб віруючі не товпилися ні біля дверей Храму, ні на вулицях Старого міста.

Храм Гробу Господнього

Передача Благодатного вогню представникам інших країн і церков в минулому здійснювалася тут же, в Храмі. Але тепер єпископ православної церкви понесе його по вулиці Старого міста до одних з воріт кріпосної стіни. Його віддадуть посольствам, які відвезуть його в аеропорт, де на них чекатимуть спецборти, щоб розвезти Світло по всьому християнському світу.

Виняток зроблено для представників ізраїльських арабів – вони отримають Благодатний вогонь прямо на виході з Храму, за воротами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі країни направлять літаки, щоб отримати Благодатний вогонь в аеропорту Бен-Гуріон.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній заявив, що ПЦУ цього року може не отримати Благодатний вогонь з Єрусалиму.