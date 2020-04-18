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18 квітня • оновлено в 12:58
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Благодатний вогонь сходить в Єрусалимі: онлайн-трансляція

1.5т
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У Велику Суботу, 18 квітня, в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбувається одна з найважливіших подій року для християн східного обряду – чудо сходження Благодатного вогню.

Через пандемію коронавірусу COVID-19 церемонія проходить без присутності паломників. Безпосередньо в самому храмі Гробу Господнього знаходиться обмежена кількість священнослужителів – всього 10 чоловік.

Благодатний вогонь

Благодатний вогонь

Онлайн трансляція

В рамках заходів щодо ізоляції поліція контролює, щоб віруючі не товпилися ні біля дверей Храму, ні на вулицях Старого міста.

Храмі Гробу Господнього

Храмі Гробу Господнього

Передача Благодатного вогню представникам інших країн і церков в минулому здійснювалася тут же, в Храмі. Але тепер єпископ православної церкви понесе його по вулиці Старого міста до одних з воріт кріпосної стіни. Його віддадуть посольствам, які відвезуть його в аеропорт, де на них чекатимуть спецборти, щоб розвезти Світло по всьому християнському світу.

Виняток зроблено для представників ізраїльських арабів – вони отримають Благодатний вогонь прямо на виході з Храму, за воротами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі країни направлять літаки, щоб отримати Благодатний вогонь в аеропорту Бен-Гуріон.

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній заявив, що ПЦУ цього року може не отримати Благодатний вогонь з Єрусалиму.

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Тема
Великдень
Теги
церква свято
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