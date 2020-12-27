Архівне фото листоноші з різдвяними подарунками у США викликало ностальгію в мережі

У мережі показали доставку різдвяних подарунків у Чикаго, США, 1929 року. Роль Санта Клауса виконував листоноша.

На знімку, опублікованому в Facebook Historicana.ru, він іде засніженою вулицею, від хати до хати, з величезною сумкою, наповненою сувоями і коробками, за плечем – ще одна така ж. Атмосферне фото викликало хвилю ностальгії в коментарях, користувачі відзначили, що подарунки отримувати було приємно в усі часи.

У мережі опублікували архівне фото листоноші у США перед Різдвом Facebook Historicana.ru

"Людина несе радість у домівки", "Добре, коли сніг, відразу відчуваєш свято", "Красень! Тут одна фотка дає різдвяний настрій", "Листоноша, як Дід Мороз, приносить подарунки. Не забудьте і ви привітати їх із Новим роком", – написали в коментарях.

Користувачі відзначили, що подарунки отримувати було приємно в усі часи. Facebook Historicana.ru

Фото викликало ностальгію у користувачів Facebook Historicana.ru

Користувачі активно коментували фото Facebook Historicana.ru

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