Астролог назвав простий подарунок на Новий рік, що приносить успіх

Астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів про етруський символічний подарунок на Новий рік, який можна подарувати своїм рідним і знайомим і в 2020 році.

Подарунок повинен включати три фрукти: лимон, апельсин і мандарин. Про це він повідомив OBOZREVATEL.

Астролог пояснив, що, згідно з давньоетруською традицією, вони мають глибокий символізм. Так, символом "матері-ночі" вважався лимон. Сонце символізував апельсин. "Від союзу Сонця і Місяця народилася богиня чаклунства, Арадія, яка символізується мандарином", – розповів Ігор Мехеда.

Новорічний подарунок, популярний в Італії - лимон, апельсин і мандарин

Таким чином, "якщо подарувати на Новий рік лимон, апельсин і мандарин або по кілька штук цих цитрусових в одному пакеті, то того, хто отримав такий подарунок, буде весь рік супроводжувати удача", – пояснив астролог. "Іноді цитрусові прикрашають цукерками і різнокольоровими стрічками", – додав він.

Ігор Мехеда повідомив, що подібний обряд етрусків, які населяли територію сучасної Італії, досі практикують італійці.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог пояснив, що не можна і що можна вішати на новорічну ялинку. Зокрема, він застеріг від побитих іграшок.

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