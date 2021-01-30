Антон Перезимник: що не можна робити в свято

У суботу, 30 січня, православні віряни в Україні шанують пам'ять святого Антонія Великого – засновника християнського чернецтва та відлюдництва.

Цей день у народному календарі відомий як Антон Перезимник, Антоніна Перезимна, Антоніна Половина. Наші пращури раділи тому, що половина зими вже позаду і перевіряли залишки їжі, яких мало вистачити до нового врожаю. Про головні традиціЇ, забобони і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Преподобний Антоній Великий народився 251 року в Єгипті. Він був родом з багатої сім'ї, батьки виховали його в християнській вірі. Після їхньої смерті в 272 році Антоній роздав всю свою спадщину бідним і пішов у Фиваїдську пустелю, де став жити за прикладом тодішніх подвижників.

Пізніше він оселився в руїнах військової фортеці на горі біля берега Нілу, де прожив 20 років. У 305 році Антоній заснував монастир у Фаюмі, однак не жив у ньому, а лише іноді сходив з гори для духовного настанови ченців.

Близько 341 року святий відвідав першого християнського пустельника Павла Фівейкого, який прожив близько 90 років у відлюдництві, а коли той помер, поховав його.

Сам Антоній помер у 105-річному віці, 356 року в своїй печері на горі. Мощі святого покояться в ковчезі в Сент-Антуан-л'Аббеї, а також в місті Арле в соборі святого Трохима у Франції.

Назва свята – Антон Перезимник, Антоніна Половина – означає, що половина зими залишилася позаду і прихід весни – не за горами.

У селах за звичаєм перевіряли запаси їжі та прикидали, чи вистачить їх до Юрія Весняного – 6 травня.

Люди святили сіно та годували ним домашніх тварин.

Святому Антонію молилися про захист худоби, благополучне отелення корів.

Господині пекли обрядові толокняні колобки, які символізували Сонце. Вони являли собою невеликі підсолені булочки з толокна (борошна грубого помелу, – ред.), пшеничного борошна, яєць, масла і молока. Ними пригощали близьких: вважалося, що це принесе їм здоров'я.

Готувати боби і сочевицю, щоб, згідно з повір'ям, не накликати хвороби на дітей.

Займатися рукоділлям і взагалі брати до рук гострі предмети, за винятком столових ножів, щоб уникнути біди в будинку.

Відкладати справи на потім – інакше можна відлякати удачу.

Лаятися з оточенням, злитися, лихословити.

Тепло на Антона – до морозів.

Відлига – до хорошого улову риби.

Сонце лише опівдні вийшло – до ранньої весни.

Сніг іде – до пізньої весни.

У місяця круті роги – до сонячної, але морозної погоди.

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