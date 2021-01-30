Антон Перезимник: що не можна робити в свято

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
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30 січня вшановують пам'ять святого Антонія Великого

У суботу, 30 січня, православні віряни в Україні шанують пам'ять святого Антонія Великого – засновника християнського чернецтва та відлюдництва.

Цей день у народному календарі відомий як Антон Перезимник, Антоніна Перезимна, Антоніна Половина. Наші пращури раділи тому, що половина зими вже позаду і перевіряли залишки їжі, яких мало вистачити до нового врожаю. Про головні традиціЇ, забобони і заборони свята читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Ким був святий Антоній

Преподобний Антоній Великий народився 251 року в Єгипті. Він був родом з багатої сім'ї, батьки виховали його в християнській вірі. Після їхньої смерті в 272 році Антоній роздав всю свою спадщину бідним і пішов у Фиваїдську пустелю, де став жити за прикладом тодішніх подвижників.

Пізніше він оселився в руїнах військової фортеці на горі біля берега Нілу, де прожив 20 років. У 305 році Антоній заснував монастир у Фаюмі, однак не жив у ньому, а лише іноді сходив з гори для духовного настанови ченців.

Близько 341 року святий відвідав першого християнського пустельника Павла Фівейкого, який прожив близько 90 років у відлюдництві, а коли той помер, поховав його.

Сам Антоній помер у 105-річному віці, 356 року в своїй печері на горі. Мощі святого покояться в ковчезі в Сент-Антуан-л'Аббеї, а також в місті Арле в соборі святого Трохима у Франції.

Антоній Великий народився 251 року в Єгипті
Традиції в день Антона Перезимник

  • Назва свята – Антон Перезимник, Антоніна Половина – означає, що половина зими залишилася позаду і прихід весни – не за горами.

  • У селах за звичаєм перевіряли запаси їжі та прикидали, чи вистачить їх до Юрія Весняного – 6 травня.

  • Люди святили сіно та годували ним домашніх тварин.

  • Святому Антонію молилися про захист худоби, благополучне отелення корів.

  • Господині пекли обрядові толокняні колобки, які символізували Сонце. Вони являли собою невеликі підсолені булочки з толокна (борошна грубого помелу, – ред.), пшеничного борошна, яєць, масла і молока. Ними пригощали близьких: вважалося, що це принесе їм здоров'я.

На Антона Перезимника господині пекли обрядові колобки з толокна
Що не можна робити 30 січня

  • Готувати боби і сочевицю, щоб, згідно з повір'ям, не накликати хвороби на дітей.

  • Займатися рукоділлям і взагалі брати до рук гострі предмети, за винятком столових ножів, щоб уникнути біди в будинку.

  • Відкладати справи на потім – інакше можна відлякати удачу.

  • Лаятися з оточенням, злитися, лихословити.

Антон Перезимник означає, що половина зими залишилася позаду
Прикмети 30 січня

  • Тепло на Антона – до морозів.

  • Відлига – до хорошого улову риби.

  • Сонце лише опівдні вийшло – до ранньої весни.

  • Сніг іде – до пізньої весни.

  • У місяця круті роги – до сонячної, але морозної погоди.

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