Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 11 лютого

Кажуть, найкраще заспокійливе – це валеріанка. Усього п'ять крапель на сто грамів горілки, і нерви – як канати.

Підбірка веселих приколів, жартів, мемів і анекдотів – далі в OBOZREVATEL.

Лектор під час лекції про шкоду алкоголю:

– Відомо чимало випадків, коли дружина йде від чоловіка, який п'є.

Голос із залу:

– А скільки для цього треба випити?

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В адвокатській конторі:

– 300 гривень за два запитання! – обурюється клієнт, – чи не занадто це багато?

Адвокат сухо:

– Плюс 150 гривень за третє запитання.

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Ізю, біжи мерщій сюди, тут бабусі Сарі погано, ви ж доктор, зробіть щось!

– Перепрошую, але я доктор археології.

– Та облиште, адже й бабусі Сарі вже давно не 18.

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Населення Землі – 7 мільярдів людей, а ти пишеш колишньому.

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– Тільки перша пляшка горілки коштує дорого, а потім ціна вже не має значення.

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На роботі ввели правило: за кожне нецензурне слово кидати до скарбнички по п'ять гривень. Вчора прийшов колега, поклав 1,5 тисячі та розповів, як він провів вихідні з тещею. Кожен із нас додав ще по 500 гривень за коментарі.

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На змаганнях син запитує батька:

– Тату, а чому всі біжать?

– Хто прибіжить першим – отримає золоту медаль, хто другим – срібну, хто третім – бронзову.

– А навіщо тоді всі інші біжать?

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Рівень локдауну – перестав ділити футболки на домашні й не домашні.

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Ви на масці хоч ім'я напишіть, а то не знаєш, із ким вітаєшся під час зустрічі.

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В аптеці:

– Що краще для чоловіка: валідол чи валеріанка?

– А який діагноз?

– Туфлі за три тисячі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Настя Каменських пожартувала про свій зріст під час шоу "Маска", заявивши, що вища за неї – тільки Оля Полякова.