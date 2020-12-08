Анекдоти дня: смішні приколи про художників

У вівторок, 8 грудня, у всьому світі відзначають Міжнародний день художника. Професіонали та любителі живопису приймають привітання цього дня.

Щоб підняти настрій своїм читачам, OBOZREVATEL в зв'язку зі святом зібрав добірку анекдотів про художників.

Анекдоти про художників

Художник-абстракціоніст каже приятелю:

– Не знаю, що робити. Клієнт, який замовив мені свій портрет, хоче, щоб я тепер змінив колір його очей.

– Ну, зміни, хіба важко? – здивувався друг.

– Я не пам'ятаю, в якому місці намалював очі!

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8 грудня художники приймають вітання nu-mathimo.eu

– Дорога, – каже чоловік дружині після довгого блукання по залах виставки модернізму, – подивися, як зворушливо виглядають два прості реалістичні силуети на тлі нагромаджень і абсолютно незрозумілих сюжетів!

– Говори тихіше! Це ж таблички на дверях туалетів.

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Зустрічаються два багатія:

– Я собі картину купив – "Чорний квадpат" Малевича.

– Hі, стій, це я купив оригінал "Чорного квадpата" Малевича.

– Так у тебе Віктоp Малевич, а у мене Михайло!

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8 грудня святкують Міжнародний день художника Pixabay

Критик уїдливо звертається до художника: – Хочете дізнатися мою думку про ваше творіння? Воно зовсім нічого не варте! – Вірю, – відповів художник, – але все ж я готовий його вислухати!

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Вирішив випробувати себе в ролі художника. Сиджу без грошей і п'ю.

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