Алкоголь на Новий рік Щура: астрологиня вказала на важливий нюанс

Астрологиня Ефа Форіна розповіла про те, що в новорічну ніч 2020 року на столі повинні бути прості алкогольні та безалкогольні напої.

"Вина, коньяк, горілка, компоти, без всяких хитромудрих коктейлів, які не подобаються господарю 2020 року, Білому Щуру", – порекомендувала вона в блозі OBOZREVATEL.

За її словами, "новорічна скатертина повинна бути з натуральних тканин в яскравому святковому оформленні", а в центрі столу необхідно помістити символ року – фігурку Білого Щура або Миші. Її необхідно помістити в блюдце з зернами і монетами. Туди ж слід додати і "жолуді для привернення багатства".

На столі в новорічну ніч 2020 року мають стояти прості алкогольні напої

Ще один важливий елемент новорічного столу – "булка, пиріг чи хліб, випечені руками господині, а також сіль як оберіг від темних сил і духів, символ достатку вашого будинку", – пояснила астрологиня. Щоб рік був "ситним і прибутковим", вона порекомендувала "щедро накрити і прикрасити стіл".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна повідомила, що слід повісити на новорічну ялинку, щоб рік Білого Щура був вдалим. Зокрема, вона порекомендувала повісити цукерки, мандарини і грошові купюри.

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