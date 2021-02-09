10 лютого: свята, що не можна робити, прикмети й іменинники

10 лютого в православній церкві відзначають День пам'яті преподобного Єфрема Сиріна, в народі цей день відомий як Єфрем – самовидець цвіркунів.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 10 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають: Катерина, Леонтій, Георгій, Єфрем, Ольга, Федір, Володимир.

День пам'яті преподобного Єфрема Сиріна

Єфрем Сирін народився в Месопотамії в ІV столітті, за життя був християнським богословом і поетом, якого шанують як одного з вчителів церкви й тлумача Святого Письма. В юності святий Єфрем пішов у пустелю і став іконом, отримавши від Бога особливий дар. Подейкували, що з його вуст стікала благодать, яка могла зцілити душі всіх, хто слухав його повчання.

10 лютого вшановують пам'ять преподобного Єфрема Сиріна pravlife.org

Єфрем – самовидець цвіркунів

У народі Єфрема прозвали самовидцем цвіркунів. Саме тому в день ніхто не чіпав комах в будинку. Традицією було підмітати підлогу спеціальним віником із полину, щоб "поставити" захист від пристріту й нечисті.

Також у цей день відзначали день народження домовика, якого вважали справедливим захисником будинку. Вірили, що домовик не терпить сварок, бруду і непорядних господарів, тому намагалися задобрити його їжею. Так, 10 лютого заведено залишати на ніч мисочку смачної каші.

10 лютого залишали на ніч миску каші, щоб задобрити домовика. pexels.com

Прикмети 10 лютого

Якщо на Єфрема розгулявся сильний вітер, літо буде дощовим і сирим.

Якщо в будинку хтось із членів сім'ї захворів, значить це пустує домовик.

У цей день стоїть туман над лісом – до дощу і негоди.

А якщо 10 лютого ліс почорнів – до відлиги.

10 лютого стежили за вітром і лісом, щоб передбачити погоду pexels.com

Що не можна робити 10 лютого

У цей день категорично заборонено лаятися і конфліктувати.

Також не варто вимітати з хати павуків і вбивати інших комах, навіть тарганів.

Не можна залишати сміття в будинку.

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