10 лютого: свята, що не можна робити, прикмети й іменинники

10 лютого в православній церкві відзначають День пам'яті преподобного Єфрема Сиріна, в народі цей день відомий як Єфрем – самовидець цвіркунів.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якою буде погода найближчим часом. Про те, що не можна робити 10 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини відзначають: Катерина, Леонтій, Георгій, Єфрем, Ольга, Федір, Володимир.

Єфрем Сирін народився в Месопотамії в ІV столітті, за життя був християнським богословом і поетом, якого шанують як одного з вчителів церкви й тлумача Святого Письма. В юності святий Єфрем пішов у пустелю і став іконом, отримавши від Бога особливий дар. Подейкували, що з його вуст стікала благодать, яка могла зцілити душі всіх, хто слухав його повчання.

У народі Єфрема прозвали самовидцем цвіркунів. Саме тому в день ніхто не чіпав комах в будинку. Традицією було підмітати підлогу спеціальним віником із полину, щоб "поставити" захист від пристріту й нечисті.

Також у цей день відзначали день народження домовика, якого вважали справедливим захисником будинку. Вірили, що домовик не терпить сварок, бруду і непорядних господарів, тому намагалися задобрити його їжею. Так, 10 лютого заведено залишати на ніч мисочку смачної каші.

Якщо на Єфрема розгулявся сильний вітер, літо буде дощовим і сирим.

Якщо в будинку хтось із членів сім'ї захворів, значить це пустує домовик.

У цей день стоїть туман над лісом – до дощу і негоди.

А якщо 10 лютого ліс почорнів – до відлиги.

У цей день категорично заборонено лаятися і конфліктувати.

Також не варто вимітати з хати павуків і вбивати інших комах, навіть тарганів.

Не можна залишати сміття в будинку.

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