9 лютого: свята, прикмети на Златоустів вогонь та іменинники

9 лютого в православ'ї відзначають свято Златоустів вогонь. У світі – Міжнародний день піци.

Існують певні заборони, а прикмети пророкують, якими будуть погода і майбутній урожай. Про те, що не можна робити 9 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини святкують: Анна, Катерина, Дмитро, Іван, Петро.

Златоустів вогонь

Свято дістало свою назву на честь архієпископа і богослова Іоанна Златоуста з Константинополя. За життя за свій ораторський дар він отримав прізвисько Златоуст.

Святитель і проповідник Іоанн Златоуст media.elitsy.ru

А саме свято назвали Златоуст-вогонь, оскільки в цей день з особливою увагою заведено ставитися до домашнього вогнища. 9 лютого варто шанувати пічний вогонь, адже він замінює сонячне тепло в зимовий час. Для цього запалювали відразу всі сухі поліна та лучину з берези, щоб гирло печі стало золотим. Це робили з метою закликати в дім достаток і здоров'я.

9 лютого варто шанувати пічний вогонь pexels.com

Також Іоанну Златоусту в народі було заведено молитися про просвітлення розуму й осягнення духовної грамоти, також святого згадували під час життєвого розпачу.

Міжнародний день піци

Цього вівторка весь світ відзначає Міжнародний день піци. У тому вигляді, в якому ми знаємо і любимо піцу, вона вперше з'явилася в Неаполі (Італія), ще в 1830-ті роки. Однак деякі кулінарні експерти запевняють, що її історія налічує тисячоліття, адже коржами з начинками ласували ще в античні часи.

9 лютого світ відзначає Міжнародний день піци pexels.com

Народні прикмети на 9 лютого

Якщо хмари йдуть проти вітру – буде сніг.

На 9 лютого запітніли вікна, значить, варто чекати потепління.

Круглі верхівки снігових заметів у цей день обіцяють багатий урожай.

Що не можна робити 9 лютого

У цей день не можна різати шкіру і обпалюватися. Варто оберігати себе від будь-яких можливих травм на роботі та вдома.

На Златоуста заборонено робити покупки.

Також не рекомендується в цей день дарувати подарунки.

9 лютого варто відмовитися від миття голови.

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