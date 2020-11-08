9 листопада 2020 року в Україні відзначають День української писемності та мови та Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва, а у світі – Міжнародний день проти фашизму, расизму й антисемітизму. Також Православна Церква вшановує пам'ять преподобного Нестора Літописця.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 9 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

9 листопада іменини святкують: Андрій, Еротіїда, Капітоліна, Леокадія, Марк, Нестор.

Це державне свято було засновано у 1997 році указом другого президента України Леоніда Кучми. Він був присвячений пам'яті українського літописця преподобного Нестора – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

Щорічно 9 листопада, починаючи з 2014 року, в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Свято було засновано з метою відзначити вагомий внесок працівників культури та аматорів у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно-просвітницьку діяльність.

Свято було встановлено з ініціативи Міжнародної мережі проти расизму UNITED, яка об'єднує понад 500 організацій з 49 країн. Дата встановлена в пам'ять про один з наймасовіших єврейських погромів, що стався в Німеччині в ніч з 9 на 10 листопада 1938 року. Це день увійшов в історію як "Кришталева ніч", або "Ніч розбитих вітрин".

У православній церкві 9 листопада відзначається день пам'яті Нестора Літописця, який прославився своїми літописами. Крім того, Нестор був ченцем Києво-Печерської Лаври, і саме його перу належить "Повість минулих літ", у якій Нестор докладно описав життя й діяння перших князів.

Вчені говорять про те, що саме Нестор Літописець був сучасником апостолів і багатьох святих, які відомі в християнській церкві.

Гусак 9 листопада на лід виходить – плавати довго по воді буде, значить, зима настане нескоро.

Іній на деревах 9 листопада віщує мороз.

Туман вранці – чекай відлиги.

Сніг випав на сиру землю – весна, за прикметами, буде ранньою, і можна буде побачити велику кількість пролісків.

Не можна ігнорувати виконання обіцянки, адже це може призвести до нещастя.

Якщо ваше життя пов'язане зі сценою, і після виступу ви приймете в подарунок живі квіти, то скоро ваша популярність згасне.

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