9 грудня: які свята відзначають, прикмети на Юріїв день та іменинники

У середу, 9 грудня, православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця. У народі свято називають Юріїв день, Юрій Зимовий або Єгорій Зимовий. У світі також відзначаються День боротьби з корупцією та День пам'яті жертв злочинів геноциду.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 9 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

9 грудня іменини святкують: Василь, Георгій, Данило, Іван, Ілля, Михайло.

День Георгія Побідоносця

Георгій Побідоносець: традиції на Юріїв день. Азбука віри

Щорічно християни східного обряду вшановують святого великомученика Георгія Побідоносця, якого також називають Юрієм. Віруючі моляться святому Георгію про захист сімейного вогнища і здоров'я домашніх тварин.

Святкування дня Георгія Побідоносця 9 грудня встановив київський князь Ярослав Мудрий в 11 столітті. Цю дату в православ'ї присвятили освяченню Георгіївського храму в 1051-1054 роках у Києві.

Юріїв день або Єгорій Зимовий

У народі День Георгія Побідоносця називають Юріїв день або Єгорій Зимовий. З давніх-давен вважалося, що саме в цей день зима остаточно вступає в свої права і починаються справжні морози.

Юріїв день 2020: прикмети і що не можна робити. Pixabay

У цей день було прийнято, виїжджаючи куди-небудь у справах, молитися за вдале подолання шляху. Також до Єгорія потрібно було роздати всі борги, інакше можна було прожити все життя в боржниках. До Дня Юрія намагалися оббити всі двері повстю або рогожею, утеплити вікна та погреби, щоб мороз не проникав у хату.

День боротьби з корупцією

9 грудня 2003 року в мексиканському місті Меріда на Політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції.

Міжнародний день боротьби з корупцією. Pixabay

Документ зобов'язує підписали його, оголосити кримінальним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів. Дата існує для того, щоб нагадувати світовій громадськості про те, наскільки важливо протистояти корупції на глобальному рівні.

День пам'яті жертв злочинів геноциду

У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН, з ініціативи Вірменії, своєю резолюцією (A/RES / 69/323) постановила проголосити 9 грудня Міжнародним днем пам'яті жертв злочину геноциду. Метою свята є вшанування людської гідності жертв і попередження глобальних злочинів в майбутньому.

Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду. Pixabay

Дата була обрана в зв'язку з тим, що в цей день в 1948 році Генасамблея прийняла Конвенцію про попередження злочину геноциду і покарання за нього.

Прикмети на 9 грудня

Якщо на Юріїв день холодно або вдарив мороз, то зима обіцяє бути дуже суворою і довгою.

Почути вовче виття недалеко від будинку – до сильних морозів.

Іній на землі на Юріїв день – до хорошого урожаю.

Сильний вітер 9 грудня: чекайте тріскучих морозів.

Що не можна робити на Юріїв день

Не можна залишатися в цей день в боржниках.

Не варто вирушати в далеку дорогу.

Заборонено лежати і байдикувати: святий Георгій благоволить працьовитим.

Використовувати гребен і ножиці – за повір'ям, це зашкодить волоссю.

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