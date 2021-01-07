8 січня: яке свято відзначають, прикмети на Собор Пресвятої Богородиці та іменинники

Щороку 8 січня православні християни відзначають Собор Пресвятої Богородиці. За народним календарем – Бабині каші. У світі також відзначають День обертання Землі.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 8 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

8 січня іменини святкують: Олександр, Василь, Григорій, Давид, Дмитро, Юхим, Йосип, Костянтин, Леонід, Михайло, Микола, Анфіса, Марія.

Православні християни 8 січня відзначають Собор Пресвятої Богородиці. У цей день церква прославляє Діву Марію, що народила Сина Божого Ісуса Христа 7 січня за григоріанським календарем.

Свято отримало таку назву, оскільки в цей день відбувається загальне, соборне, шанування і інших близьких до Богоматері й Ісуса Христа осіб. Так, разом з Пресвятою Богородицею 8 січня також вшановують пам'ять тих, хто по плоті був близький до Спасителя: святого Йосипа Обручника, царя Давида і святого Якова.

Це свято, яке наші предки відзначали на наступний день після Різдва, вважалося особливо важливим для жінок – в цей день вони відвідували повитух, які приймали у них пологи, пригощали їх хлібом і пирогами. Вважалося, що це принесе щастя тому, хто дарує, а також легкі пологи вагітним.

Також було прийнято приводити дітей до повитух – вважалося, що вони можуть благословити спадкоємців на щасливе майбутнє і щасливе життя.

Щороку 8 січня в світі відзначається День обертання Землі. У цей день в 1851 році французький фізик Леон Фуко вперше наочно продемонстрував, як обертається наша планета, підвісивши наповнену свинцем латунну кулю з вершини Пантеону в Парижі.

Якщо 8 січня вирує хуртовина і мороз, значить, літо буде холодним.

Сніг липне до долонь – варто чекати тепла.

Північний вітер принесе з собою холоднечу.

У цей день не можна купувати мотузки – до біди.

Не можна варити або пити кисіль – до небіжчика.

Не варто з'ясовувати стосунки з близькими – це призведе до довгострокового конфлікту.

Уникайте "брудної" роботи по господарству, а також рекомендується відкласти ремонт.

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