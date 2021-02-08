8 лютого: свята, народні прикмети й іменинники

8 лютого в Україні й у всьому світі відзначають кілька свят. У православ'ї – День пам'яті преподобного Феодора Студита, а в народі – Федір-поминальник.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 8 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини святкують Давид, Марія, Петро, Федір, Аркадій.

Життя преподобного було воістину подвижницьким. Він працював на найважчих чорних роботах, суворо зберігав пост і кожного дня сповідався. Відомо, що Феодор за життя написав безліч просвітницьких духовних книг і зробив багато чудес, за що ченця назвали преподобним і почали йому молитися у важких життєвих ситуаціях.

Так, ті, хто називає його ім'я під час молитви, уникали пожеж, нападів диких звірів, отримували зцілення від різних хвороб.

Вважалося, що 8 лютого покійні тужать за своїми рідними, тому повертаються на землю. Щоб заспокоїти їх, потрібно насипати на могилу золи та сказати: "Не ходіть у двору, душі сирітські! А підіть на західну сторону, там вам вічна радість". Там, де були померлі, варто окропити місце святою водою.

Щоб захистити себе від духів, на вікна та двері вішають гілки горобини та пучки кропиви.

Також у цей день заведено молитися Феодору про зцілення від грудних хвороб і від болю в шлунку, а також гадати на горосі на погоду. Так, якщо сухі горошини котилися по страві зі дзвоном, то будуть морози, а якщо тихо – випаде сніг.

Якщо на Федора морози сильні, то літо буде спекотним.

Ясно і немає вітру – весна настане рано і не буде холодною.

Який день 8 лютого – такою і весна буде.

Якщо синиця з ранку співає, то зима ще прийде.

У цей день один гріх вважається за три, тому проведіть 8 лютого праведно.

Не можна розчаровувати близьких і не виконувати обіцянки.

Категорично заборонено прибирати в цей день, щоб не вимести удачу з дому.

Також варто надіти чистий одяг і помити голову. Причому засмічувати думки також не можна, наповнивши душу лише добрими помислами.

Заборонено 8 лютого лихословити й сваритися.

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