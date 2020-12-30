Названо 8 країн, які не святкують Новий рік 1 січня

Новий рік 1 січня святкують не в усіх країнах, причому в деяких його навіть заборонено законом. OBOZREVATEL розповідає, де та з яких причин не відзначають свято.

Новий рік в Ізраїлі називається Рош ха-Шана і відзначається за місячним календарем у кінці вересня – на початку жовтня. 1 січня в країні є звичайним робочим днем.

У Саудівській Аравії святкування Нового року 1 січня заборонено законом. Поліція "Аль Мутава" стежить, щоб у продажу не було новорічної атрибутики, а на вулицях не проводились будь-які заходи. Держава суворо дотримується релігійних приписів та відзначає Новий рік у день весняного рівнодення 21 березня.

Хоча Новий рік, який настає 1 січня, в Китаї визнано офіційним державним святом, святкують його в іншу дату – другий молодик після дня зимового сонцестояння, тобто в січні або лютому. Традиційно початок року відзначають масовими фестивалями та ходами, феєрверками, святом ліхтарів і сімейними застіллями.

Іран використовує Перський календар, згідно з яким новий рік настає 22 березня, у свято Новруз. Так само його відзначають в Афганістані, Азербайджані, Албанії, Казахстані, Киргизії, Македонії, Таджикистані, Туреччині та Узбекистані.

У Бангладеш відзначають Бенгальський Новий рік, який є національним святом та настає 14 квітня. Цього дня в парках країни проходять різноманітні концерти та культурні заходи.

Через розмаїття культур і традицій в Індії Новий рік відзначається в різний час. Офіційно свято встановлено на 22 березня, проте в штаті Керала його празднют 13 квітня, а на півдні країни – в середині осені.

Новий рік у В'єтнамі – Тет – святкують за місячним календарем, у перший день першого місяця, – найчастіше він збігається з китайським. Це найбільше і найулюбленіше свято в країні, яке може відзначатися цілий тиждень.

Хоча 1 січня в Південній Кореї є офіційним вихідним, більш важливим святом тут вважається Соллаль – Корейський новий рік, який відзначається в перший день місячно-сонячного календаря (зазвичай це початок лютого). Соллаль вважається сімейним святом, під час якого корейці вбираються в національний одяг, їдять традиційну їжу, зустрічають новорічне сонце на березі моря і шанують пам'ять предків.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у яких країнах новорічні традиції – найнезвичайніші. Так, італійці викидають з вікон старі речі, а французи обсипають один одного цукерками.