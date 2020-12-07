8 грудня: яке свято відзначають, прикмети на Клима Холодного й іменинники

8 грудня християни західного обряду відзначають День непорочного зачаття Діви Марії. За народним календарем – Клим Холодний. Також у світі святкують Міжнародний день художника.

У цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 8 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

8 грудня іменини святкують: Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Павло, Петро, Симеон, Ярослав.

День непорочного зачаття Діви Марії, культ якої дуже популярний у католицизмі, – одне з головних свят, присвячених Богородиці. Має вищий статус в ієрархії католицьких свят – торжества. У всіх європейських костелах цього дня відбуваються урочисті богослужіння.

Непорочне зачаття Діви Марії – католицький догмат, згідно з яким вона була зачата від звичайних батьків, але на неї не перейшов первородний гріх. Догмат відкидається православ'ям, протестантизмом та іншими християнськими течіями.

Цього дня шанується пам'ять папи Римського Климента I, одного з апостолів від сімдесяти. У православ'ї його вважають одним із перших християнських проповідників на руських землях (за переказами, його заслали з Риму в район сучасного Севастополя).

У Климентів день будь-яку важливу справу належало починати тільки натщесерце. Цей звичай був пов'язаний із продовженням молотьби: займатися цією роботою на ситий шлунок було незручно, рухи ставали важкими, скутими. Жінки ж на Клима сідали прясти біля вікна – від білого снігу в хаті ставало світліше.

8 грудня відзначається Міжнародний день художника, який заснувала 2007 року Міжнародна асоціація "Мистецтво народів світу". Це не єдина дата, пов'язана з професією художника. Україна святкує цей день також і в жовтні.

День художника – це свято не тільки професіоналів і любителів живопису. Творчість зберігає в людині можливість радіти з життя й любити цей світ. Тому це свято для всіх любителів прекрасного.

Якщо до цього дня намело великі кучугури, на гілках багато інею, а земля глибоко промерзла, то в наступного року очікується багатий урожай.

У морозний день у річкових ополонках вода піднялася вище за лід – незабаром піде дощ або істотно потеплішає.

На сухій траві з'явився іній – чекайте перших серйозних холодів.

Навколо місяця виникли різнокольорові кола, які поступово збільшуються в діаметрі – до ясної погоди.

Небо затягла сіра пелена – зовсім скоро піде сніг.

8 грудня не можна скаржитися на погану погоду й холод. Вважається, що терплячих зима нагородить міцним здоров'ям.

Не рекомендується "тягнути на себе ковдру" й виявляти зайву активність. Особливо, якщо вас про це не просять. Сьогодні саме той час, коли можна пустити деякі речі на самоплин.

Не варто відвідувати галасливі вечірки й масові заходи.

День не підходить для весіль і укладання шлюбу.

Не можна снідати, у народі 8 грудня прийнято сідати за стіл тільки до обіду.

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