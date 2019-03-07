8 березня: які подарунки не варто дарувати жінкам

У багатьох чоловіків прийнято дарувати жінкам у Міжнародний жіночий день, який щорічно відзначають 8 березня, квіти і "традиційні набори".

Однак, прекрасній половині людства, як і сильній, не подобається отримувати певні предмети. Адже вони й самі можуть чудово обійтися без такої "уваги", сходивши до супермаркету. OBOZREVATEL зробив добірку подарунків, які не варто дарувати жінкам на 8 березня.

Квіти для жінки у 8 березня pixabay

Набори по акції "3/1 – мабуть, один із найпоширеніших подарунків, які жінки не хочуть отримувати на свята. Чоловіки часто припускаються помилки, купуючи гель для душу, шампуні або крем. По-перше, жінки самі можуть придбати предмети особистої гігієни. По-друге, "презент" може елементарно не підійти для типу шкіри, волосся і так далі.

Домашнє начиння

zefirr.net

Ложки, ополоники, швабри та інші набори для господинь нагадують жінкам про те, що в їхні обов'язки, крім роботи, сім'ї та інших численних справ протягом дня входить ще й важка праця вдома. Хоча б два дні на рік (на день народження і 8 березня) прекрасна половина людства хоче відпочити від думки про те, що потрібно мчати стрімголов, щоб помити, почистити і приготувати.

Одяг та білизну

Мастерок

Мереживні трусики – це, звичайно, дуже мило, але можна не вгадати з розміром або кольором, або матеріалом, на який у коханої може бути алергія. А якщо пара ще не перейшла до стадії "ходити в туалет з відкритими дверима", коли немає жодних секретів і загадки в стосунках, то жінка, напевно, може приховувати свій справжній розмір. Тому такий подарунок також може бути неприємним.

Парфуми

Це дуже інтимний подарунок. Адже чоловік повинен бути на 200% впевнений, який саме аромат подобається його обраниці. А продавці-консультанти можуть запропонувати таке, від чого у жінки виявиться блювотний рефлекс.

Сувеніри та інші "милі подарунки"

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Плюшеві ведмедики, рамки для фотографій та чашки гарні, якщо закоханим до 16 років. І то, нинішня молодь так швидко дорослішає, що навіть у підлітковому віці деякі з таких "знаків уваги" можуть здатися образливими. А для зрілих пар – тим більше.

Щоб порадувати свою кохану на 8 березня – потрібно проявити уяву, ініціативу, або трохи покопатися в інтернеті, якщо не виходить придумати щось цікаве.

Раніше OBOZREVATEL підібрав цікаві листівки і поздоровлення для жінок на 8 березня. 7 березня в Києві чоловіки оригінально привітали прекрасну половину з наступаючим святом.

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