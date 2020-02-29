8 березня: привітання з Міжнародним жіночим днем

Міжнародний жіночий день відзначається в Україні і світі щорічно, 8 березня. У 2020 році це свято випадає на неділю, завдяки чому понеділок, 9 березня, буде вихідним днем.
У цей день прийнято дарувати жінкам різні подарунки (найчастіше квіти) і вітати їх з Жіночим днем. OBOZREVATEL ж пропонує ознайомитися з кращими привітаннями з 8 березня.
8 березня
8 березня: привітання у віршах
Усміхніться! Тане сніг,
Щастя падає до ніг,
Нині ваш весняний день
Квітів, сонця і пісень!
Хай теплом зігріє він
Дружби радісні хвилини,
Принесе як дар любов,
Усміхайтесь знов і знов!
***
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
Тож лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
8 березня: привітання в прозі
Дорогі наші, улюблені жінки, привабливі та красиві, молоді та стрункі, добрі та сердечні! Любі наші дружини, дочки, матері, тещі, подруги і всі-всі сильні і прекрасні жінки! Вітаємо вас з днем 8 Березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день і годину ви відчували любов і турботу, відданість і вірність, допомогу і підтримку! Кохайте самі і будьте завжди кохані, залишайтеся такими ж прекрасними і неповторними, надійними і працьовитими, ніжними і теплими! Щастя вам, радості й удачі завжди і в усьому!
8 березня
***
У цей радісний весняний день вітаємо всіх прекрасних представниць слабкої статі, чиє покликання на Землі - дарувати гармонію і красу, творити саме життя! Бажаємо, щоб ваша краса була подібна принади перших квітів весни, щоб щаслива посмішка і піднесений настрій супроводжували вас завжди. Будьте щасливі і кохані сьогодні і завжди!
8 березня: листівки
8 березня
8 березня
8 березня
8 березня
8 березня
8 березня
8 березня
8 березня: привітання мамі
Дорога моя матуся! Вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Бажаю тобі, моя улюблена мама, в цей прекрасний день море жіночності, океан чарівності, озеро вишуканості та елегантності. Бажаю, моя мила, тобі міцного здоров'я, життєвих сил і позитивних емоцій! Нехай найяскравіша твоя мрія обов'язково здійсниться, все задумане збудеться, на душі завжди буде свято, а в твоєму доброму серці – тільки мир і спокій.
8 березня
***
Матусю, моя рідна, улюблена! Нехай у тебе в душі завжди пахне весна, розпускаються листочки і розквітають квіти! Ніколи не думай, що ти жінка немолода, це неправда! Ти - краще за всіх, гарніше всіх і найулюбленіша! А ще, ти найкраща мама на світі і найкрасивіша і молода жінка! Нехай твої очі будуть вологими від щастя і радості, любові і надії, краси і обожнювання!
8 березня: відео-привітання
Раніше OBOZREVATEL розповідав про Прощену неділю – свято, яке в 2020 році збігається з Днем приходу весни.
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