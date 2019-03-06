8 березня: привітання з Міжнародним жіночим днем

Зовсім скоро практично в усьому світі відзначатиметься Міжнародний жіночий день. Це свято створене для того, щоб жінки могли виходити на мітинги, марші і всіляко привертати увагу громадськості до проблем, з якими вони стикаються щодня.
Для багатьох це свято втратило свій первинний посил і став просто жіночим днем, під час якого прийнято дарувати жінкам квіти і всіляко радувати їх. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні листівки та вірші з 8 березня.
Розбудив дзвінку весну.
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання наші щирі
Передасть всім дамам милим,
Щоб жили в добрі і мирі
Щоб здійснились їхні мрії,
Щоб коханими були,
Щоб у радості цвіли
Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!
Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
То ж лишайтесь завжди милі,
Ніжні, щирі, чарівні,
І розумні, і вродливі,
І веселі, і прості!
Нехай тендітні пахощі троянд
Навіють щастя, ніжність і кохання,
Хай здійснює бажання зорепад
І втілює у дійсність сподівання!
Хай Вам вдається все - вдень і вночі,
Хай очі посміхаються натхненно,
І смак життя, і молодість душі
Нехай для Вас тривають нескінченно!
Раніше, OBOZREVATEL підібрав різні варіанти ідеального вбрання на 8 березня, які відрізняються оригінальністю.
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