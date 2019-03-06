8 березня: привітання з Міжнародним жіночим днем

Зовсім скоро практично в усьому світі відзначатиметься Міжнародний жіночий день. Це свято створене для того, щоб жінки могли виходити на мітинги, марші і всіляко привертати увагу громадськості до проблем, з якими вони стикаються щодня.

Для багатьох це свято втратило свій первинний посил і став просто жіночим днем, під час якого прийнято дарувати жінкам квіти і всіляко радувати їх. OBOZREVATEL пропонує читачеві оригінальні листівки та вірші з 8 березня.

Розбудив дзвінку весну.

Ароматом квітів перших

День святковий огорнув.

Він вітання наші щирі

Передасть всім дамам милим,

Щоб жили в добрі і мирі

Щоб здійснились їхні мрії,

Щоб коханими були,

Щоб у радості цвіли

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

То ж лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

Нехай тендітні пахощі троянд

Навіють щастя, ніжність і кохання,

Хай здійснює бажання зорепад

І втілює у дійсність сподівання!

Хай Вам вдається все - вдень і вночі,

Хай очі посміхаються натхненно,

І смак життя, і молодість душі

Нехай для Вас тривають нескінченно!

Раніше, OBOZREVATEL підібрав різні варіанти ідеального вбрання на 8 березня, які відрізняються оригінальністю.

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