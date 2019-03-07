8 березня 2019: яке сьогодні свято

8 березня 2019 року в Україні і світі відзначається безліч історичних подій і пам'ятних дат. Так, у цей день святкують Міжнародний жіночий день, який був створений для боротьби з дискримінацією жінок.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Міжнародний жіночий день

8 березня практично в усьому світі відзначають Міжнародний жіночий день. Це свято було створено для того, щоб жінки могли виходити на мітинги і марші, виступаючи за свої права. Так, уперше такий захід було проведено в 1908 році в Нью-Йорку. Тоді, близько 15 тисяч американок вимагали рівних із чоловіками зарплат і виборчого права.

На сьогодні 8 березня практично втратило свій первісний зміст, перетворившись у "свято весни і краси". Але, незважаючи на це, у всіх країнах залишаються жінки, які виходять на марші і борються з дискримінацією, сексизмом і виступають за рівноправність.

Іменини 8 березня 2019

Олександр, Кузьма, Іван.

Народилися 8 березня

1494 - Россо Фьорентіно (пом. 1540), італійський живописець флорентійської школи, працював в Італії і у Франції.

1714 - Карл Філіпп Емануель Бах (розум. 1788), німецький композитор, другий з п'яти синів І. С. Баха.

1856 - Порфирій Мартинович (пом. 1933), український художник, графік.

1886 - Едуард Кендалл (пом. 1972), американський хімік, Нобелівський лауреат з фізіології і медицини (1950).

1976 - Фредді Принц-молодший, американський актор, продюсер, сценарист.

Народні прикмети 8 березня

Швидкі і високі хмари віщують гарну погоду;

Густий туман 8 березня – літо буде непогожим;

Сороки в ліс полетіли – скоро настане тепло;

Крик тетерева чується – прикмета до того, що весна прийде зовсім скоро;

Горобці в'ють гнізда, а сороки летять в ліс – скоро встановиться тепло, і холоди більше не прийдуть.

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