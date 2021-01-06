7 січня: яке свято відзначають, прикмети на Різдво та іменинники

7 січня християни східного обряду у всьому світі святкують Різдво Христове – одне з найважливіших торжеств у православ'ї.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 7 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

7 січня іменини святкують: Христина, Марія, Григорій, Ілля, Костянтин, Михайло, Федір.

Православні віряни 7 січня відзначають одне з головних християнських свят – Різдво Христове. Цей день вважається днем народження Ісуса Христа у Віфлеємі, куди потрапили його земні батьки Йосип і Діва Марія.

Цей день в Україні є державним вихідним. У Різдво християни відвідують святкове богослужіння, вітають один одного і колядують. Спів колядок вважається основною різдвяною традицією. З дозволу господарів колядники виконували святкові пісні і бажали їхньому дому щастя, здоров'я і багатства. Господарі, в свою чергу, обдаровували колядників фруктами та солодощами або просто давали їм гроші.

Зранку 7 січня прийнято вітати один одного словами "Христос народився!", на що слід відповісти "Славімо його!".

Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.

На небі багато зірок – рік буде багатим.

Якщо знайдете на вулиці красиву річ – чекайте фінансової винагороди.

На Різдво йде сніг – рік буде вдалим і насиченим.

Першою увійде в будинок жінка – на біду, чоловік – до радості.

Не можна прибирати і займатися хатрніми справами.

У цей святий день ні в якому разі не дозволяється лаятися і кричати.

Не можна в Різдво переїжджати в інший будинок.

Не варто займатися роботами по господарству.

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

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