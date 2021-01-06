7 січня: яке свято відзначають, прикмети на Різдво та іменинники
7 січня християни східного обряду у всьому світі святкують Різдво Христове – одне з найважливіших торжеств у православ'ї.
В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 7 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
7 січня іменини святкують: Христина, Марія, Григорій, Ілля, Костянтин, Михайло, Федір.Різдво Христове
Православні віряни 7 січня відзначають одне з головних християнських свят – Різдво Христове. Цей день вважається днем народження Ісуса Христа у Віфлеємі, куди потрапили його земні батьки Йосип і Діва Марія.
Цей день в Україні є державним вихідним. У Різдво християни відвідують святкове богослужіння, вітають один одного і колядують. Спів колядок вважається основною різдвяною традицією. З дозволу господарів колядники виконували святкові пісні і бажали їхньому дому щастя, здоров'я і багатства. Господарі, в свою чергу, обдаровували колядників фруктами та солодощами або просто давали їм гроші.
Зранку 7 січня прийнято вітати один одного словами "Христос народився!", на що слід відповісти "Славімо його!".Читайте також на OBOZREVATEL:
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Тексти найпопулярніших колядок українською мовою
Якщо на Різдво ви втратите якусь річ, то вас можуть чекати збитки протягом року.
На небі багато зірок – рік буде багатим.
Якщо знайдете на вулиці красиву річ – чекайте фінансової винагороди.
На Різдво йде сніг – рік буде вдалим і насиченим.
Першою увійде в будинок жінка – на біду, чоловік – до радості.
Не можна прибирати і займатися хатрніми справами.
У цей святий день ні в якому разі не дозволяється лаятися і кричати.
Не можна в Різдво переїжджати в інший будинок.
Не варто займатися роботами по господарству.
Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
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