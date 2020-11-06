7 листопада: яке свято відзначають, прикмети і іменинники

7 листопада всі православні відзначають Дмитрівську поминальну суботу – день напередодні пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського. За народним календарем – Дідівські плачі. Також в світі святкують Всесвітній день чоловіків.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 7 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

7 листопада іменини святкують: Афанасій, Валеріан, Валерій.

Дмитрівська поминальна субота

Дмитрівська поминальна субота у 2020 році припадає на 7 листопада. Так, вона відбувається в найближчу суботу перед днем пам'яті великомученика Димитрія Солунського, який святкують 8 листопада.

Дмитрівська поминальна субота: традиції. Pixabay

Дмитрівська субота є днем загального поминання покійних. Спочатку в Дмитрівську поминальну суботу віруючі шанували пам'ять тисяч воїнів, загиблих в 1380 році на Куликовому полі в кровопролитній битві з татаро-монголами під проводом Дмитра Донського.

Після Куликовської битви князь Димитрій Іоаннович, який вважав своїм небесним покровителем Дмитра Солунського, розпорядився щорічно здійснювати заупокійні богослужіння за всіма полеглими в бою в особливу поминальну суботу напередодні своїх іменин. Згодом Дмитрівська субота стала загальновизнаним в народі днем поминання всіх померлих православних християн.

Дідівські плачі

Свято Дідівські плачі відзначається щорічно 7 листопада (за старим стилем – 25 жовтня). За старих часів вважалося, що в даний день ридає сама природа, а значить це повинні робити і люди. Природа плаче снігом або дощем, а людина – гіркими сльозами. У цей день необхідно пом'янути всіх померлих рідних, а ритуальний плач повинен оголосити всю округу. Інші назви свята: "Мартирій", "Маркіян", "Анастасія".

Дідівські плачі: що це за свято. Pixabay

У цей день православна церква вшановує пам'ять мученика Анастасія, святої праведної Тавіфи, однієї з перших християнок міста Яффи), мучеників Маркіяна та Мартирія. На могилі мучеників Іоанн Златоуст побудував церкву, в якій хворі отримували зцілення.

На Русі 7 листопада належало обов'язково сходити на цвинтар, привести в порядок могили, запалити церковну свічку. Прийшовши додому, накривали рясний стіл, намагаючись поставити на нього ті страви, яким віддавали перевагу померлі родичі.

Потрібно було в цей день надати допомогу сиротам і знедоленим, адже їхнє життя зазвичай була несолодким. Також повинні були плакати всі жінки і дівчата. Плач починали з голосінь про важкі спогади. Увечері запалювали свічки і просили допомоги-ради у померлих. Плакати дозволялося всюди, виняток становила лише подушка.

Всесвітній день чоловіків

Всесвітній день чоловіків: коли відзначають. Весільний вальс

Всесвітній день чоловіків відзначається щорічно в першу суботу листопада. У 2020 році свято припадає на 7 листопада. Свято було засновано за пропозицією Михайла Горбачова та підтримано магістратом Відня, відділенням ООН і низкою міжнародних організацій. Свято в усьому світі відзначається неофіційно з 2000 року. Існує ще й Міжнародний чоловічий день (International Men's Day), що відзначається щорічно 19 листопада.

Прикмети на 7 листопада

Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.

На деревах багато листя – зима буде затяжною.

Випало багато снігу – буде хороший урожай злакових.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Вранці туман – до відлиги.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.

Прикмети на 7 листопада: що не можна робити. Pixabay

Що не можна робити 7 листопада

Жінкам заборонено плакати в подушку, так як перо пам'ятає всі сльози і збереже неприємності на тривалий термін. А якщо на подушку ляже хтось інший, то біди перейдуть до нього.

Не можна їсти хліб – рік хлібним не буде.

Говорити і думати погане про покійних. Слід згадувати лише хороше.

Сміятися чи співати пісні, брати участь в розвагах, розважальних заходах.

Вживати алкогольні напої.

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