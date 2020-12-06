7 грудня 2020 року в Україні відзначають День місцевого самоврядування, а у світі – Міжнародний день цивільної авіації. Також Православна Церква вшановує пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. У народі свято називають День Катерини.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 7 грудня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

7 грудня іменини святкують: Євген, Іван, Корнилій, Марк, Митрофан, Михайло, Катерина.

День місцевого самоврядування в Україні

7 вересня в Україні щорічно відзначається День місцевого самоврядування. Це професійне свято тих, хто трудиться в сільських, селищних, міських, районних і обласних радах.

День місцевого самоврядування в Україні: коли відзначають katholische-akademie-berlin.de

Свято було введено у 2000 році указом другого президента України Леоніда Кучми "з огляду на велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності".

Міжнародний день цивільної авіації

6 грудня 1996 Генеральна Асамблея ООН проголосила 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації. Мета цього свята – інформування громадськості про внесок цивільної авіації в соціальний і економічний розвиток держав.

Міжнародний день цивільної авіації: що це за свято mirkosmosa.ru

День Катерини

У православній церкві 7 грудня вшановується пам'ять святої великомучениці Катерини Олександрійської, яка жила у III-IV ст. За переказами вважається, що Катерині не вдавалося знайти коханого, адже вона хотіла вийти заміж лише за того, хто розумніший за неї. Тоді дівчині допоміг християнський наставник її матері, який і розповів Катерині про віру.

Свята великомучениця Катерина Олександрійська znaj.ua

Згодом в Олександрію на язичницьке свято прибув імператор Максимін. Він закохався в Катерину. Імператор покликав 50 мудреців, щоб вони розповіли дівчині про язичництво. Однак вона переконала їх прийняти християнство, за що мудреців стратили. Коли Максиміну не вдалося зламати сильну християнську віру Катерини, він наказав стратити її.

У народі Катерина вважалася покровителькою наречених і шлюбу, тож 7 грудня проводилися різні ворожіння і зустрічі для знайомства з хлопцями. Також на Катерину обов'язково влаштовували масові гуляння та катання на санях.

Прикмети на 7 грудня

Прикмети на 7 грудня riakursk.ru

Ясна погода 7 грудня – зима буде морозною.

Тепла погода на Катерину – морози вдарять тільки після 17 грудня.

Кола навколо місяця – до морозу.

Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.

Що не можна робити 7 грудня

7 січня заборонено важко працювати фізично, займатися рукоділлям.

У свято Катерини не можна розводити багаття, палити печі та розпалювати каміни, щоб "життя не задимілося".

Під забороною в Катеринин день – галасливі гуляння, а також вживання алкоголю.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар.