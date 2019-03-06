|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/свята

7 березня 2019: яке сьогодні свято

3.7тЧитати матеріал російською

7 березня в Україні та світі відзначають безліч цікавих подій. Так, у цей день у Львові відкрилася перша друкарня, був запатентований телефон і народився один із творців фотографії Жозеф Ньєпс Нісефор.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що означає цей день для історії.

7 березня 2019: яке сьогодні свято

Іменини 7 березня

Андрій, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета.

Народилися 7 березня

1765 - Жозеф Ньєпс Нісефор (пом. 1833), французький винахідник, один із творців фотографії.

7 березня 2019: яке сьогодні свято

wikipedia.org

1857 - Юліус Вагнер-Яурегг (пом. 1940), австрійський психіатр, лауреат Нобелівської премії (1917).

7 березня 2019: яке сьогодні свято

wikipedia.org

1875 - Моріс Равель (пом. 1937), французький композитор, реформатор музики.

7 березня 2019: яке сьогодні свято

wikipedia.org

1970 - Рейчел Вайс, британська актриса, лауреат премії "Оскар".

7 березня 2019: яке сьогодні свято

wikipedia.org

Народні прикмети 7 березня

Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – погода буде гарною;

На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться;

Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже доброю;

Туманний день – літо буде вологим;

Холодна погода – літо теж буде дуже дощовим.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги