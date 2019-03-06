7 березня 2019: яке сьогодні свято

7 березня в Україні та світі відзначають безліч цікавих подій. Так, у цей день у Львові відкрилася перша друкарня, був запатентований телефон і народився один із творців фотографії Жозеф Ньєпс Нісефор.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що означає цей день для історії.
Іменини 7 березня
Андрій, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета.
Народилися 7 березня
1765 - Жозеф Ньєпс Нісефор (пом. 1833), французький винахідник, один із творців фотографії.
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1857 - Юліус Вагнер-Яурегг (пом. 1940), австрійський психіатр, лауреат Нобелівської премії (1917).
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1875 - Моріс Равель (пом. 1937), французький композитор, реформатор музики.
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1970 - Рейчел Вайс, британська актриса, лауреат премії "Оскар".
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Народні прикмети 7 березня
Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – погода буде гарною;
На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться;
Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже доброю;
Туманний день – літо буде вологим;
Холодна погода – літо теж буде дуже дощовим.
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