7 березня 2019: яке сьогодні свято

7 березня в Україні та світі відзначають безліч цікавих подій. Так, у цей день у Львові відкрилася перша друкарня, був запатентований телефон і народився один із творців фотографії Жозеф Ньєпс Нісефор.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що означає цей день для історії.

Іменини 7 березня

Андрій, Варвара, Володимир, Віктор, Єлизавета.

Народилися 7 березня

1765 - Жозеф Ньєпс Нісефор (пом. 1833), французький винахідник, один із творців фотографії.

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1857 - Юліус Вагнер-Яурегг (пом. 1940), австрійський психіатр, лауреат Нобелівської премії (1917).

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1875 - Моріс Равель (пом. 1937), французький композитор, реформатор музики.

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1970 - Рейчел Вайс, британська актриса, лауреат премії "Оскар".

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Народні прикмети 7 березня

Якщо голуби воркують, а синиці на гнізда сідають – погода буде гарною;

На безхмарному небі видно ясне сонце – погода незабаром зміниться;

Світанок світло-рожевий або золотистий – погода буде дуже доброю;

Туманний день – літо буде вологим;

Холодна погода – літо теж буде дуже дощовим.

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