6 січня: яке свято відзначають, прикмети на Святвечір та іменинники

6 січня православні християни святкують Святвечір – напередодні Різдва Христового. У світі також відзначається Всесвітній день дітей – сиріт війни.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 6 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

6 січня іменини святкують: Агата, Євгенія, Інокентій, Клавдія, Микола, Сергій.

Різдвяний Святвечір

Різдвяний Святвечір – це день напередодні Різдва Христового, який святкується в православної церкви щорічно 6 січня. За традицією на Святвечір відмовляються від їжі до появи першої зірки, а в церкві відбувається Святе богослужіння.

Святвечір 2020: традиції та історія свята. Nash.Live

Після сходу першої зірки до вечері подають 12 пісних страв, що символізують число апостолів Ісуса Христа. На чолі столу повинна стояти кутя.

Вважається, що меню в Святвечір обов'язково має включати в себе узвар і вареники з капустою або грибами. Крім того, популярними стравами на Святвечір є смажена картопля, гречка, пісні голубці з кашею або грибами і риба.

Всесвітній день дітей – сиріт війни

Всесвітній день дітей – сиріт війни. Pixabay

Щорічно 6 січня у всьому світі відзначається Всесвітній день дітей – сиріт війни. Дата ініційована французькою організацією SOS Enfants en Detresses. Метою свята є привернення уваги до глобальної проблеми збройних конфліктів у світі, а також допомога дітям, які втратили батьків або опікунів в результаті військових дій.

Прикмети 6 січня

Сніг падає рясно – влітку буде хороший урожай яблук.

Якщо 6 січня на небі видно Чумацький шлях, значить, літо буде теплим.

На багату кутю зоряне небо – кури добре будуть нестися і народить горох.

Якщо на Святвечір попаритися в лазні, то це дасть людині захист від хвороб на весь майбутній рік.

Що не можна робити в Святвечір 6 січня

Не можна сідати до столу, поки не зійде перша різдвяна зірка.

Не сідайте до Святої вечері в чорному одязі.

Не виносьте в цей день з дому сміття.

У Святвечір не можна займатися шиттям і рукоділлям.

Не забороняйте колядувати в вашому домі. Якщо не впустити колядників – від вас піде успіх, якщо ж впустите – чекайте достатку і процвітання.

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