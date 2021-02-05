6 лютого: свята, прикмети на Ксенію-півзимницю і іменинники

У суботу, 6 лютого, православні відзначають День Блаженної Ксенії, в народі він більше відомий як Ксенія-півзимниця. У світі святкують Міжнародний день бармена.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 6 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменинники в цей день: Оксана, Ксенія, Павло, Іван, Микола.

У цей день віряни згадують святу Ксенію Міласську, яка жила в 5 столітті. Після того як овдовіла, вона 45 років поневірялася, вимолюючи прощення за коханого. Саме тому блаженна Ксенія вважається православним символом жіночої любові. Вона раптово могла підійти до людини, сказати куди йти та що зробити, і людина отримувала те, що так довго просив у Господа у своїх молитвах.

В молитвах до Ксенії віряни просять допомоги у вихованні та навчанні дітей, в життєвих справах і труднощях.

У народі придумали безліч прикмет, які підходили цього дня. Півзимницею Ксенію назвали тому, що саме на цей день припадала середина зими в деяких частинах Русі.

Селяни намагалися вгадати 6 лютого, якою буде урожай в майбутньому. Так, якщо ціни на зерно падали, значить, хліба буде багато. Гадали в цей день на хлібні ціни та по короваю. Через особливе ставлення до хліба виникло ще одна назва цього дня – півхлібниця.

Міжнародний день бармена - професійне свято, яке відзначається в цей день у багатьох країнах. Дата свята вибрана не випадково – 6 лютого за кордоном також відзначається День святого Аманда, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також реєстраторів і барменів.

6 лютого розпочалася заметіль – врожаю в цьому році не буде.

Безвітряна погода на Ксенію-Півзимницю – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

Яким буде цей день – така буде і весна.

У цей день заборонено шити, в'язати та займатися іншим рукоділлям.

Не варто також стригти волосся і нігті.

Марновірством є в цей день зав'язувати вузли. У народі вважається, що такою дією можна накликати похорон.

6 лютого не варто стелити нову постільну білизну, інакше можна захворіти.

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