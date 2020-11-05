6 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Світець та іменинники

У п'ятницю, 6 листопада в Україні відзначають День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Також православні християни вшановують ікону Скорботної Божої Матері. У народі свято отримало назву Світець.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 6 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

6 листопада іменини святкують: Олексій, Опанас, Вікторія, Георгій, Іван, Іраклій, Микола, Петро.

6 листопада (24 жовтня по старому стилю) православна церква відзначає День ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

Образ був прославлений в 1688 році. За переказами, ікона зцілила рідну сестру патріарха Московського Іоакима Євфимія Петрівну Папіну. З тих пір ікона шанується як чудотворна.

Цією іконі моляться в найвідчайдушніших і важких життєвих ситуаціях, молитва дарує віруючим надію і віру в світле майбутнє. Також її просять про зцілення від різних хвороб, допомоги у важкому фінансовому становищі і моляться про сімейне щастя.

У народі це свято також називається Світець. На Русі в цей день було прийнято влаштовувати дівочі посиденьки. Дівчата пряли і ткали при світлі скіпки і розважали одне одного співом і страшними історіями

6 листопада в Києві щорічно відзначають День визволення української столиці від нацистських загарбників. Саме в цей день в 1943 році війська Першого Українського фронту під командуванням генерала Ватутіна і Перша окрема чехословацька бригада під командуванням полковника Людвіка Свободи взяли місто під свій контроль, а також був створений плацдарм для подальшого звільнення правобережної України.

Почути в цей день спів цвіркуна – поганий знак. У будинку буде покійник.

Якщо при заході колір сонця золотисто-бронзовий – це до поганої погоди.

Якщо день почнеться туманом, то бути відлизі.

Якщо вітер завиває, то збережеться поточна погода ще на кілька днів.

Якщо ворони збираються в зграї, то буде снігопад.

6 листопада не можна приймати частування від представників протилежної статі. Вважалося, що в цей день людину легко приворожити.

Крім того, в цей день було необхідно дотримуватися обережності з крихкими предметами. Люди вірили, що випадково розбитий посуд або дзеркало в цей день може привести до чиєїсь смерті протягом року.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в листопаді 2020 року: церковний календар.