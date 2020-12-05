6 грудня: яке свято відзначають, прикмети на Митрофанів день та іменинники

6 грудня 2020 року в Україні відзначають День Збройних Сил. Також Православна Церква вшановує пам'ять святителя Митрофана Воронезького. У народі свято називають Митрофанів день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 6 грудня – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

6 грудня іменини святкують: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.

День Збройних Сил України заснований постановою Верховної Ради у 1993 році. Це національне свято відзначається щорічно 6 грудня – в день прийняття у 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".

У цей день відзначається пам'ять Митрофана Воронезького – єпископа, що жив у 17-18 століттях та був зарахований до лику святих. Митрофан народився в сім'ї благочестивих батьків, був одружений і мав сина, але в сорок років овдовів і прийняв чернечий постриг в Золотніковській пустелі, а пізніше став настоятелем цієї обителі. У 1682 році Митрофан став єпископом Воронезьким.

Він всіляко дбав про зміцнення православ'я і позицій церкви, займався зведенням нових обителей, вживав заходів для підвищення морального рівня духовних осіб, боровся зі старообрядництвом.

У Митрофанів день влаштовували гуляння – збирали з усіх будинків борошно та пекли пироги. Після цього починалося застілля, що супроводжувалося зазвичай різними іграми. У цей день святкували становлення санного шляху по снігу.

Ясний місяць віщує заметіль взимку.

Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.

Навколо місяця помітно рожеві та тьмяні кільця – ознака того, що скоро будуть тріскучі морози.

Збіглися хмари в одну купу – чекайте негоди.

Не можна затівати переїзд, а також відправлятися в далеку дорогу.

Не можна на Митрофана злитися і заздрити чужим успіхам або щастю.

Суворо забороняється викидати те, що не було з'їдено за обідом.

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