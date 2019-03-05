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/свята

6 березня 2019: яке сьогодні свято

3.5тЧитати матеріал російською

6 березня відзначається безліч знакових подій в історії України та світу. Так, у цей день було відкрито острів Гуам, вийшов перший у світі науковий журнал і народився Девід Гілмор, один із засновників гурту "Pink Floyd".

OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

6 березня 2019: яке сьогодні свято

Іменини 6 березня 2019

Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Ольга, Павло, Тимофій.

Народилися 6 березня

1475 - Мікеланджело Буонарроті (пом. 1564), італійський скульптор, живописець, архітектор і поет епохи Відродження.

6 березня 2019: яке сьогодні свято

1917 - Вілл Айснер (пом. 2005), американський художник-ілюстратор, "батько" сучасного коміксу.

6 березня 2019: яке сьогодні свято

1946 - Девід Гілмор, британський композитор, гітарист, співак, один із лідерів рок-гурту "Pink Floyd".

Також 6 березня

1521 - Фернан Магеллан під час кругосвітньої подорожі відкрив острів Гуам.

6 березня 2019: яке сьогодні свято

1665 - У Лондоні виходить перший у світі науковий журнал ("Філософські праці Королівського товариства").

6 березня 2019: яке сьогодні свято

1919 - Прийнята перша конституція України.

Прикмети 6 березня

Дме східний вітер – весна скоро настане;

Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний - холодну;

Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло;

Струмки рано потекли – прикмета до того, що сівба теж буде ранньою;

У дворі високі кучугури – погода буде теплою.

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