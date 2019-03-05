6 березня 2019: яке сьогодні свято

6 березня відзначається безліч знакових подій в історії України та світу. Так, у цей день було відкрито острів Гуам, вийшов перший у світі науковий журнал і народився Девід Гілмор, один із засновників гурту "Pink Floyd".
OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.
Іменини 6 березня 2019
Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Іван, Ольга, Павло, Тимофій.
Народилися 6 березня
1475 - Мікеланджело Буонарроті (пом. 1564), італійський скульптор, живописець, архітектор і поет епохи Відродження.
1917 - Вілл Айснер (пом. 2005), американський художник-ілюстратор, "батько" сучасного коміксу.
1946 - Девід Гілмор, британський композитор, гітарист, співак, один із лідерів рок-гурту "Pink Floyd".
Також 6 березня
1521 - Фернан Магеллан під час кругосвітньої подорожі відкрив острів Гуам.
1665 - У Лондоні виходить перший у світі науковий журнал ("Філософські праці Королівського товариства").
1919 - Прийнята перша конституція України.
Прикмети 6 березня
Дме східний вітер – весна скоро настане;
Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний - холодну;
Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло;
Струмки рано потекли – прикмета до того, що сівба теж буде ранньою;
У дворі високі кучугури – погода буде теплою.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся