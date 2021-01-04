5 січня: яке свято відзначають, прикмети на Федула Зимового та іменинники
5 січня православна церква вшановує пам'ять святого Феодула та інших дев'яти мучеників, які постраждали на острові Крит близько 250 року. У народі свято відоме як Федулів день, або Федул Зимовий. У світі відзначають – День бойскаута і Міжнародний розвантажувальний день.
В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 5 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
5 січня іменини святкують: Іван, Василь, Давид, Іван, Макарій, Павло.Федулів день або Федул зимовий
5 січня прийнято згадувати десятьох священномучеників Критських на чолі з Феодулом. Всі вони постраждали за віру на острові Крит в третьому столітті. В ті часи Римською імперією правив імператор Децій Траян, відомий жорстоким переслідуванням християн. Феодул, а також святі Агафопус, Василид, Геласій, Євпор, Євнікіан, Зотик, Єварест, Помпій і Сатурнін одного разу постали перед правителем Криту: на суді вони проявили твердість у сповіданні своєї віри і, крім того, викрили ідолопоклонство.
30 днів мучеників піддавали публічним тортурам і осміянню, всякий перехожий міг ображати, бити камінням або плювати їм в обличчя; їх також тягнули по гною – всі катування святі пережили стійко, славлячи Бога. Перед стратою вони молилися, щоб Господь просвітив нечестивців щирою вірою. Всі десять мучеників були обезголовлені.
У народі свято відоме як Федулів день, або Федул Зимовий. У цей день особливу увагу приділяли домашнім тваринам, а також пекли спеціальні печива і коржі у вигляді птахів, овець і корів – обереги від нечистої сили. Крім цього, господині намагалися наводити порядок в домі.
5 січня відзначається Міжнародний день бойскаутів. Слово "скаут" в перекладі з англійської означає "розвідник". Вже до кінця першого року існування (скаути з'явилися в 1907 році) число членів скаутських загонів становило близько 60 тисяч чоловік. Спочатку членство в організації з чіткою структурою розглядалося як початкова військова підготовка хлопчиків, проте незабаром вийшло за ці рамки і стало набагато ширшим. Трохи пізніше з'явився і скаутський рух для дівчаток.
Міжнародний розвантажувальний день прийнято відзначати щорічно 5 січня з нагоди закінчення новорічних свят і щедрих застіль. Свято встановлене в рамках боротьби із зайвою вагою і в підтримку здорового харчування.
В цей день прийнято харчуватися легкою їжею або зовсім відмовитися від неї на користь пиття. Завдяки цьому організм позбудеться від зайвої їжі, настрій підніметься, а ви ввійдете в новий рік без перевантаження.
Відзначати свято легко – головні правила Міжнародного розвантажувального дня:
баланс білків, жирів, вуглеводів,
дефіцит калорій.
Сніг із сильним вітром 5 січня – липень буде дощовим;
Який Федул – така і погода в листопаді;
Кішка на Федула шукає тепле місце – скоро будуть сильні морози;
Якщо на Федула вітряно – до хорошого урожаю;
Якщо отримати травму сьогодні – хвороба надовго звалить;
У Федулів день потрібно замкнутися на сім замків, інакше нечисть в будинок залетить.
Не можна лаяти дітей, інакше протягом року їх будуть ненавидіти, постійно кричати і ганяти звідусіль;
Працювати з гострими предметами. Адже вважалося, що будь-яка рана буде дуже довго гоїтися. Крім того, до пораненої людині починали "липнути" інші хвороби;
Не можна підшивати поділ – життя сам собі укорочуєш;
Бити когось – забирати у битої людини роки, а той, хто б'є – гріх на душу бере.
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