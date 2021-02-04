5 лютого: свята, прикмети і іменинники

У п'ятницю, 5 лютого, православні відзначають народне свято Агафій-півхлібник, за кордоном – Всесвітній день Нутелли.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде погода найближчими днями. Про те, що не можна робити 5 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини 5 лютого відзначають: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Федір.

Агафій-півхлібник

У цей день святкуються іменини Агафангела. Це ім'я за старих часів носили переважно ченці. 5 лютого присвячували домашнім турботам, а сам день Агафій-півхлібник проходив в клопотах. Жителі сіл заготовляли насіння для посівних, прибирали будинок: мили підлоги, стіни та навіть стелю, латали сараї та комори.

Господарям також обов'язково було перевірити в цей день кількість зерна, яке залишилося в засіках. Якщо залишилося менше половини, то це означало, що доведеться голодувати, адже запасів їжі не вистачить до майбутнього врожаю.

Щорічно, з 2007 року, в цей день відзначається Всесвітній день Нутелли. Бренд арахісової пасти Nutella став відомий у всьому світі та популярний в першу чергу серед дітей та ласунів. Попри високу калорійність, цей продукт американці їдять практично кожен день на сніданок у вигляді тостів з арахісовою пастою.

Якщо на Агафія яскраво світить сонце або вдарив сильний мороз, то весна прийде рано.

Чути гучний щебет синиць в цей день – до морозів.

Відлига настане, якщо білка буде жваво скакати по деревах.

Якщо 5 лютого випало багато снігу, і він не тане – рік буде врожайним.

Погода пополудні дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.

У цей день категорично не можна сваритися з рідними.

Також не варто проводити цей день в неприбраному будинку.

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