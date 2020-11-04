5 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Якова та іменинники

У четвер, 5 листопада православна церква вшановує пам'ять одного з апостолів від семидесяти – Якова Молодшого, прозваного "братом Господнім у плоті". У народі – День Якова. Також відзначається Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 5 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини 5 листопада відзначають: Володимир, Опанас, Олександр, Єлисей, Гнат, Омелян, Микола, Максим, Еміль, Єфросинія, Яків.

День Якова: традиції свята

Святий Яків є одним з найбільш шанованих апостолів, якого також називали "братом Господнім во плоті". У народі свято називали День Якова, а також Яків Праведний, Яків Гужник, Гужники.

Святий апостол Яків: традиції свята. Tochka.net.

Існує кілька припущень, чому Якова називали братом Христа. Відповідно до одного з них, Яків є двоюрідним братом Ісуса. Достеменно історія життя святого мало відома. Він згадується лише в декількох посланнях і діяннях вже будучи визнаним апостолом. Смерть його була болісною – він постраждав від рук іудеїв.

У народі в цей день проводили різні обряди, пов'язані з тим, щоб забезпечити хороший урожай наступного року. На Русі було прийнято грати в так звані бджолині гри – наслідувати дзижчання бджіл і їсти мед. Говорили, що чим більше меду з'їсть господар і чим голосніше буде дзижчати, тим краще будуть роїтися бджоли навесні, і тим більше меду вдасться зібрати наступного літа.

День Якова: як проводили бджолині гри. Pixabay

Яків також вважався покровителем будь чоловічої роботи, якої займалися 5 листопада. У народі день отримав назву Гужники, так як в цей день селяни робили гужі з сириці, перевіряли кінську збрую. Також чоловіки валяли валянки, займалися теслярськими та столярними справами.

Незаміжні дівчата ткали святкові віжки, які згодом планувалося використовувати для весільного поїзда, а потім дарували їх своїм нареченим. А ще в цей день "загодовували" землю шматками пирога, що залишився після святкування Казанської. Пиріг розламувався на шматочки і розкидався по ниві. Селяни вірили, що зимові птахи прилетять поласувати пирогом і своїми голосами "заспокоять землю" і впросять її дати хороший урожай хліба в наступному році.

День Якова: традиції свята. Pixabay

День поширення інформації про проблему цунамі

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі (World Tsunami Awareness Day) був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/70/203) в грудні 2015 року з ініціативи представників Японії. Ця країна, яка перебуває в сейсмонебезпечному регіоні, накопичила значний досвід попередження і ліквідації наслідків від цунамі.

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі. Pixabay

Прикмети на День Якова 5 листопада:

Якщо пішов дощ – наступний рік буде багатим на урожай.

Сніг йде рясний і не тане – зима буде м'якою.

Дощ на Якова – урожай буде хороший.

Випав град – до Мотрі (22 листопада) зима вступить у свої права.

Що не можна робити 5 листопада

Предки вважали, що 5 листопада суворо заборонено займатися чужими справами. У цей день потрібно присвятити час собі і вирішувати власні проблеми.

Також не рекомендується тримати образу на людей і злитися.

Під особливою забороною знаходяться гроші. Їх не можна давати в борг. Є думка, що вони не принесуть щастя позичальнику, і він їх так і не поверне.

Не можна за кого-небудь ручатися, особливо, якщо це не ваша рідна людина. Таким чином ви можете заплямувати свою репутацію і потрапити в неприємності.

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