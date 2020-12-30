Топ-5 хороших подій поганого року: закінчення війни, PlayStation 5 і безкоштовні засоби гігієни

У 2020 році Ілон Маск уперше відправив людей у космос, Південний Судан оголосив збройний конфлікт завершеним, а Шотландія ухвалила закон про безкоштовні гігієнічні засоби для жінок.

У році, що минає, відбулося чимало хороших подій. Уперше в історії Католицької церкви Папа Римський Франциск виступив на захист одностатевих шлюбів, остання африканська країна перемогла поліомієліт, а збірна Сан-Марино, яка була на 210 місці в рейтингу ФІФА, зіграла в нічию і перервала серію із 39 поразок поспіль. Які ще позитивні події відбулися 2020 року – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

1. Довгоочікуваний мир у Південному Судані

У Південному Судані 2013 року розгорівся конфлікт між народами дінка і нуер, який незабаром переріс у громадянську війну. Військові дії тривали до серпня 2018 року. Тоді сторонам вдалося домовитися про перемир'я, але воно діяло з перемінним успіхом, а президент Сальва Киїр з опозицією намагався сформувати коаліційний уряд.

22 лютого 2020 Киїр оголосив війну закінченою. Зазначимо, що за роки військового конфлікту від голоду і війни загинуло близько 400 тисяч осіб, а безліч міст Південного Судану перетворилися на руїни.

2. Природа стала чистішою завдяки пандемії

У перші місяці 2020 року багато країн оголосили карантин через стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Зупинилися фабрики і заводи, припинив роботу громадський транспорт. Уже у квітні повітря у великих містах виявилося набагато чистішим, а вода в каналах Венеції вперше за тривалий час стала прозорою.

3. Безкоштовні засоби гігієни для всіх

Після кампанії Free Period Products, яка тривала понад чотири роки, в Шотландії кардинально змінилася громадська думка про менструації. Прессекретарка Шотландської лейбористської партії Моніка Леннон ініціювала законопроєкт, щоб забезпечити безкоштовні засоби жіночої гігієни всім мешканкам країни. Починаючи з 2020 року всі шотландки можуть отримати необхідні тампони або прокладки в школах, аптеках та молодіжних клубах.

4. Ілон Маск підкорює космос

У 2020 році вперше приватна компанія відправила астронавтів у космос. Компанія SpaceX Ілона Маска доправила фахівців NASA на Міжнародну космічну станцію і назад на кораблі Crew Dragon. Крім того, SpaceX відправила в листопаді чотирьох астронавтів на орбіту для вивчення впливу космічних умов на здоров'я людини.

5. Рекордні продажі ігрової приставки PS5

З 12 листопада надійшла в продаж ігрова консоль нового покоління PlayStation 5. За перший місяць реалізації PS5 побила всі рекорди попередніх ігрових приставок із продажу. Її так довго чекали, що в Лондоні на час переробили вказівники у вигляді кнопок джойстика і перейменували кілька станцій метро.

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