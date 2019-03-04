5 березня 2019: яке сьогодні свято

5 березня 2019 року відзначається безліч знакових подій в історії України та світу. Так, у цей день у 1929 році заснували Запорізький драматичний театр, який дотепер є одним із найбільших у цьому місті. Крім того, 5 березня народився Едмонд Монтегю Грант, популярний британський реггі-співак.

Народні прикмети в цей день можуть вказати на погоду. Якщо вірити нашим предкам, які орієнтувалися на знаки природи, то вітер у цей день міг передбачати сильне похолодання, а сніг і дощ могли, навпаки, бути передвісниками тепла. OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Іменини 5 березня

Антон, Василь, Давид, Микола, Лев, Іван, Сергій.

Народилися 5 березня

1696 - Джованні Баттіста Тьєполо (пом. 1770), італійський художник.

1820 - Август Фрідріх Зигерт (пом. 1883), німецький живописець.

1862 - Зігберт Тарраш (пом. 1934), один з найбільших шахістів і теоретиків шахів в історії.

1898 - Мисан Окава (пом. 2015), найстаріша жителька Землі.

1948 - Едді Грант, британський гітарист і співак у стилі реггі.

1957 - Марк Е. Сміт (пом. 2018), англійський співак, поет і музикант, фронтмен гурту "The Fall".

1974 - Єва Мендес, американська актриса.

Народні прикмети 5 березня

5 березня категорично заборонено дивитися на зірки, оскільки це може накликати біду. Наші предки вірили, що в цей день небо забирає щастя і благополуччя. А ось, щоб, навпаки, поліпшити свій добробут необхідно покататися на санях з гірки.

Якщо 5 березня розпочався сніг, то прийдешній рік буде неврожайним;

Сороки і галки в снігу купаються - можна сміливо чекати відлиги;

Сніг з дощем також говорив про потепління;

Ворони літають високо в небі - чекай снігопаду;

Якщо 5 березня часто змінюється напрямок вітру - відлига буде недовгою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал