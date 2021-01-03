4 січня: яке свято відзначають, прикмети на День святої Анастасії та іменинники

4 січня відзначають Всесвітній день азбуки Брайля. Також православні християни вшановують пам'ять великомучениці Анастасії Узорішительниці. У народі свято отримало назву День святої Анастасії.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 4 січня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

4 січня іменини святкують: Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.

Всесвітній день азбуки Брайля

4 січня 2019 року вперше було відзначено свято, присвячене винаходу французького тифлопедагога Луї Брайля, – Всесвітній день азбуки Брайля (World Braille Day), який був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/73/161) 17 грудня 2018 року.

Всесвітній день азбуки Брайля: що це за свято st-taseevo.ru

День Анастасії

Православна Церква шанує святу Анастасію, покровительку вагітних жінок. Вона жила у IV столітті та прийняла мученицьку смерть через гоніння на християн у Римі.

Свата Анастасія Узорішительниця newsua.ru

У народі дівчину прозвали Узорішительницею, адже вона допомагала позбутися важких уз та страждань. Анастасія вважається покровителькою вагітних. Їй молилися, щоб вагітність і пологи пройшли без ускладнень.

Прикмети на 4 січня

Прикмети на 4 січня goodfon.ru

Погода на день Анастасії віщує погоду в жовтні.

Багато бурульок на даху будинку віщує врожайний рік.

Якщо 4 січня хмари пливуть проти вітру – чекайте снігопадів найближчими днями.

Якщо в річці стало менше води, значить, рік буде несприятливий для рибальства. Крім цього, така прикмета віщує посуху влітку.

Що не можна робити 4 січня

Вагітним жінкам у цей день не можна шити.

Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босоніж – можна накликати біду своєму родичеві.

У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

На Анастасію не можна проколювати вуха – вони довго гоїтимуться.

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