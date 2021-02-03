4 лютого: свята, прикмети на Тимофіїв день та іменинники

4 лютого православна церква вшановує пам'ять святого апостола Тимофія. У народі його назвали Тимофіїв день або Тимофій-напівзимник. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, який буде урожай і погода в цьому році. Про те, що не можна робити 4 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини святкують: Вероніка, Катерина, Гавриїл, Георгій, Іван, Йосип, Микола, Петро, Тимофій, Яків.

У церковному календарі цей день виділили в пам'ять про святого Тимофія, учня апостола Павла. Тимофій отримав прізвисько Єфеський, оскільки за життя став першим єпископом міста Ефес.

За переказами, у 80 році він прийняв мученицьку смерть від рук язичників. У 4 столітті мощі святого Тимофія були перенесені до Константинополя. Церква шанує святого Тимофія серед сімдесяти апостолів.

День поминання святого Тимофія вважається серединою зими. Вважається, що з Тимофіїва дня починалися найжорстокіші хуртовини й заметілі, які тривали аж до весни. У цей день придумали безліч приказок і прикмет про мороз і холод. Пасічники в цей день придивляються до бджіл. Якщо комахи тихо дзижчать – це означає, що все добре, а якщо гудіння бджіл було неспокійним – щось з вуликом не в порядку.

Господині в цей день веселилися, щоб дізнатися, якою буде урожай льону в році. Для цього вони каталися з гірок на донцях, на яких пряли льон і шерсть.

Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями або Всесвітній день боротьби проти раку відзначають щорічно 4 лютого. Цей день запропонували виділити представники Міжнародного протиракового союзу ще у 2005 році, щоб звернути увагу на невиліковну хворобу, від якої щороку помирають сотні тисяч людей.

Якщо 4 лютого сонячно – весна настане раніше терміну.

У цей день лежить багато снігу – буде хороший урожай пшениці та вівса.

За народною прикметою, якщо 4 лютого розпочалася заметіль, то така погода триватиме ще тиждень.

Запітніли скла в будинку на Тимофія – можна очікувати швидкого потепління.

З будинку не можна виносити сміття в цей день.

У цей четвер не варто віддавати свої речі на благодійність, інакше можна позбутися від достатку, щастя та удачі.

Якщо ж 4 лютого відмовити в гостинності родичам, то можна поплатитися своїм здоров'ям.

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