4 листопада: яке свято відзначають, прикмети на День Казанської ікони Божої Матері та іменинники

У середу, 4 листопада християни східного обряду шанують Казанську ікону Божої Матері – одну з найбільш шанованих в православ'ї. Також в Україні відзначають День залізничника.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 4 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також 3 листопада – День Ангела у Олександра, Анни, Василя, Германа, Григорія, Дениса, Єлизавети, Захара, Івана, Максима, Федора.

День Казанської ікони Божої матері

Свято Казанської ікони Божої Матері, що відзначається 4 листопада, пов'язане з подіями, що відбулися в 1612 році – звільненням Москви від польських військ. Казанська ікона тоді була головним символом народного ополчення.

Казанська ікона Божої Матері. Азбука віри

Після позбавлення Москви від загарбників князь Дмитро Пожарський побудував у центрі міста Казанський собор, в який у 1636 році був поміщений чудотворний образ. У 1649 році цар Олексій Михайлович розпорядився зробити святкування Казанської ікони загальнодержавним.

День залізничника України 2020

Щорічно 4 листопада працівники залізничного транспорту України відзначають своє професійне свято. День залізничника встановлений Указом Президента України № 1140/2002 від 11 грудня 2002 року.

День залізничника України 2020. Слово і Діло

Днем залізничника ця дата стала за ініціативою працівників Львівської залізниці.

Прикмети на 4 листопада

Злива 4 листопада – дощ триватиме ще довго.

Ясний день – до похолодання.

Туман вранці 4 листопада – буде відлига.

Що Казанська покаже, те й зима скаже.

Хто одружується – буде щасливий.

Що не можна робити 4 листопада: прикмети на середу. Pixabay

Що не можна робити 4 листопада

Лаятися, злитися, конфліктувати, лихословити, допускати погані помисли, бажати кому-небудь зла. Ці заборони актуальні і в будь-який інший день, але в церковні свята віруючі особливо прагнуть дотримуватися їх.

Домашні справи і важку фізичну працю рекомендується перенести на інший день.

Вважається, що на Казанську Осінню не можна виїжджати в далеку дорогу – шлях назад буде довгим.

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