4 грудня: яке свято відзначають, прикмети на Введення та іменинники

4 грудня православна церква відзначає велике християнське свято – Введення в храм Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії. Також в світі святкують Міжнародний день банків і День замовлення подарунків і написання листів Діду Морозу.

У цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 4 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

4 грудня іменини святкують: Ада, Олексій, Володимир, Микола, Павло.

Велике християнське свято Введення в храм Пресвятої Богородиці Діви Марії відноситься до двунадесятих неперехідних свят православної церкви. Відзначається щорічно 4 грудня.

Підставою для свята є церковний переказ про те, як в трирічному віці батьки урочисто ввели в Єрусалимський храм Марію. Введення почали святкувати ще у перші роки виникнення християнства. У православ'ї дата набула широкого поширення в 9 столітті. На честь свята у всіх православних храмах проходять урочисті богослужіння.

На Русі вірили, що в цей день вулицями проїжджає сама "Зима" – в білосніжній шубі, на трійці коней. Своїм диханням вона морозить повітря, малює снігові візерунки на вікнах. Мороз і сонце в цей день вважалися добрим знаком: це означало хороший урожай хліба наступного літа. Якщо ж погода видавалася похмурою і теплою, на родючий рік не сподівалися.

Міжнародний день банків (International Day of Banks) – молоде свято, що відзначається щорічно 4 грудня з моменту прийняття відповідної Резолюції ООН 74/245 в 2019 році.

Засновуючи пам'ятну дату, Генеральна Асамблея ООН підкреслила визнання значного внеску низки банківських структур в реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року. ООН називає приводом для свята не тільки внесок банків у поліпшення рівня та умов життя людей, а й величезний потенціал для подальшого вирішення найважливіших завдань загальносвітового масштабу.

4 грудня відзначається особливе свято, присвячене прийдешньому Новому рокові, – День замовлень подарунків і написання листів Діду Морозу. Саме з цієї дати починають працювати новорічні поштові служби по всьому світу, які дозволяють дітям надсилати листи із заповітними бажаннями. А батьки, зі свого боку, отримують можливість точно дізнатися, чим порадувати дітлахів у Новий рік.

Сильні морози 4 грудня – чекайте сувору зиму.

Сніг пішов на Введення – до весни вже не розтане.

Мороз 4 грудня обіцяє спекотне літо.

Якщо на вулиці морозно і сухо – в наступному році буде багатий урожай.

Не варто сусідам заходити на Введення вранці в чужий будинок, щоб не було нарікань, що це вони принесли нещастя.

Не впускайте до своєї оселі старих, немічних і бідних.

Нікому нічого не позичайте в цей день.

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