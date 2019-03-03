4 березня 2019: яке сьогодні свято

4 березня відзначають кілька свят, а також річниць історичних подій. У добірці – найцікавіші з них.

Сьогодні відзначають перший день Масляної. Він називається Зустріч. За традицією, в цей день родичі ходили один до одного в гості, а також каталися на крижаних гірках. За повір'ям, чим далі котилися сани, тим краще був урожай. OBOZREVATEL розповідає, що означає цей день для історії.

Масляна

Масляна - це свято є свого роду проводами зими. Головними атрибутами традиційно були - опудало Масляної, забави, катання на санях, гуляння і млинці, які являли собою символ сонця. У 2019 Масляну відзначають з 4 по 10 березня.

На кожен день Масляної тижні існують певні обряди. У понеділок - зустріч Масляної, у вівторок - загравання, в середу тещі запрошували на млинці зятів з дружинами. У широкий четвер відбувалися багатолюдні санні катання. У п'ятницю - тещині вечірки - зяті звали тещу на частування. Субота відводилася посиденьки зовиці. Неділя називалася "прощеною" або "прощеним днем".

Іменини 4 березня

Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Федір.

Народилося 4 березня

1678 - Антоніо Вівальді (пом. 1741), італійський композитор, скрипаль, диригент.

1870 - Євген Патон (пом. 1953), український радянський вчений-механік, інженер, творець Інституту електрозварювання, автор мосту Патона в Києві.

1963 - Джейсон Ньюстед, американський рок-музикант, бас-гітарист групи "Metallica".

Народні прикмети 4 березня

Якщо чайки пролітають над будинком – чекай теплої погоди

Якщо в лісі побачити зайця-біляка, то незабаром піде сніг. А ось, заєць-русак віщував швидке потепління

Снігові замети навколо – весна прийде нескоро

Чим більше в цей день господиня приготує їжі, тим багатшим буде її життя

Захворіти – до довгої хвороби, в результаті якої може бути смертельний результат

На дорогах багато ворон і галок – погода буде похмурою

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