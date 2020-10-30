31 жовтня: яке свято відзначають, прикмети на Луків день і іменинники

У суботу, 31 жовтня в усьому світі починають відзначати популярне свято – Геловін. Також відзначається Міжнародний день Чорного моря. Православні християни вшановують пам'ять святого Луки – апостола і першого в історії іконописця. У народі – Луків день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 31 жовтня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також 31 жовтня День ангела відзначають носії імені Єлизавета, Злата, Андрій, Йосип, Микола, Семен, Федір і Сергій.

Свята 31 жовтня

Геловін – переддень свята Всіх святих: традиції

Геловін відзначається напередодні Дня всіх святих. Так, назва свята Halloween є скороченою від англійського All Hallow's Eve ("переддень Всіх Святих"). При цьому історію його пов'язують з дохристиянським святом жнив і днем мертвих, які відзначали кельтські племена Англії, Ірландії та північної Франції (Галлії).

Геловін: традиції свята. Pixabay

Стародавні кельти вірили в зародження життя зі смерті. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада вони відзначали початок "нового" року і нового життя, прославляючи язичницького бога, повелителя смерті Самхаїна. Традиційні кольори Геловіну – чорний і помаранчевий – символізують смерть, темряву ночі і збір врожаю в році, що минає.

На Геловін з давніх часів прийнято бродити вбраними в костюми привидів, відьом і інших духів, що насправді символізує спілкування з потойбічним світом і темними силами. Один із символів свята – так званий світильник "Джек" (Jack o 'Lantern). Це декорований гарбуз, всередину якого ставлять свічку і яка, як вважається, допомагає обдурити духів зла.

Міжнародний день Чорного моря

Відзначається щорічно 31 жовтня в пам'ять про 1996 рік, коли шість причорноморських країн – Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна – підписали Стратегічний план дій щодо реабілітації і захисту Чорного моря. Мета – привернення уваги міжнародної спільноти до того, який непоправний збиток наносить ловля риби, забруднення води і глобальне потепління.

День Чорного моря: що це за свято. Pixabay

День святого Луки

Святий Лука за життя був лікарем і знавцем права. Згідно з переказами, в числі семидесяти учнів Ісуса Христа ще за земного життя Спасителя він був посланий на першу проповідь про Царство Небесне. Пізніше Лука супроводжував святого Павла в його подорожах. У місті Фіви в Греції апостол у віці 84 років прийняв мученицьку смерть – був повішений на дереві.

Святий Лука. Православні ікони

Лука шанується як автор одного з чотирьох Євангелій і Діянь святих апостолів. У православ'ї і католицизмі святий вважається першим іконописцем, покровителем лікарів і живописців. За легендою, він написав першу ікону Пресвятої Богородиці. Його авторству приписують Володимирську Богоматір, Ченстоховську ікону Божої Матері, Сумельську і Кіккську ікони.

Луків день

За співзвучністю з іменем преподобного на Русі стали відзначати в цей день Луків свято. В цей час повсюдно йшла прибирання ріпчастої цибулі, на базарах починали нею торгувати. Дівчата на Луку заплітали з цибулі коси і підвішували їх до стелі – для подальшого зберігання.

Луків день 2020. Pixabay

У народі цибуля користувалася великою повагою як вкрай корисна рослина. Її використовували як лікувальний і профілактичний засіб при застудних захворюваннях, прикладали його до наривів і пухлин. Дівчата мили волосся відваром цибулиння, чому вони ставали сильними і блискучими. Якщо починався падіж худоби, цибулини нанизували на нитку і вішали це "намисто" на шию коровам та коням.

Прикмети на 31 жовтня: якою буде погода

Молочні хмари на Луку обіцяють швидке похолодання.

Листя з вишні ще не опало – сніг довго не ляже.

На цибулі багато лушпиння – зима буде морозною.

Каламутні зірки – до дощу.

Кінь фиркає – до тепла.

Домашні птахи настовбурчуються – до дощу.

Хмари з півночі на південь пливуть – до сонця.

Кішка підлогу дряпає – до вітру.

Що не можна робити 31 жовтня

Вбивати павуків.

Залишати білизну на мотузці: забобонні люди вважають, що після заходу сонця в нього може вселитися нечиста сила. В іншому випадку речі обов'язково потрібно перепрати.

Залишати вікна і двері відкритими – через них нечисть може пробратися в будинок.

Відмовляти в допомозі.

Також в цей день не можна давати або брати в борг.

Не варто свататися

Не можна дарувати дітям ляльки.

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