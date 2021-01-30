31 січня: свята, прикмети на Афанасіїв день і іменинники

31 січня православні віряни відзначають День пам'яті преподобних Кирила і Марії й святителя Афанасія. У народі – Афанасіїв день або Афанасій-ломонос.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, якою буде весна. Про те, що не можна робити 31 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменини в цей день відзначають Афанасій, Марія, Кирило, Сергій, Олександр, Ксенія, Дмитро, Володимир, Євген, Максим, Михайло, Микола.

31 січня православна церква вшановує святих Кирила і Марію, батьків преподобного Сергія Радонезького, а також Афанасія Великого – одного з грецьких отців церкви. Як написано у Святому Письмі, Кирило і Марія при житті були захисниками догматів Вселенської церкви проти єресей. Своєю чергою, Святий Афанасій був порадником і вчителем, наставляв людей на вірний шлях, а також допомагав вибратися з важкої життєвої ситуації.

Народні традиції та приказки цього дня пов'язані з настанням найсильніших морозів. У минулі століття говорили: "Афанасіївський мороз жартувати не любить", "Прийшов Афанасій-ломонос – бережи щоки та ніс", "Афанасій ніс і вухо дере", і навіть "Афанасій і Кирило забирають за рило".

Предки вірили, що 31 січня слід більше рухатися і захищати своє обличчя від холоду. Також обов'язково в Афанасіїв день зайнятися вигнанням нечисті: бити батогами по стінах, читати спеціальні замовляння і подібне. Господині зашивають чортополох в хустинку, щоб уберегтися від злих чар.

Ворони кружляють зграями – до сильних морозів.

Заметіль в цей день і чистий захід віщує прихід пізньої весни.

Якщо 31 січня на подвір'ї почалася відлига – літо буде непогожим, а урожай картоплі залишить голодним на наступну зиму.

Сонце вдень і повний місяць вночі в Афанасіїв день провіщають похолодання.

Рання весна настане, якщо сонце 31 січня вигляне до полудня.

У цей день не можна хрестити хлопчиків, інакше вони ризикують втратити чоловічу силу в майбутньому.

Не можна в цей день виходити з дому без потреби – щоб нечисть не наврочити.

Категорично забороняється 31 січня переїжджати в новий будинок. Забобон пов'язано з тим, що в новому будинку можуть бути часті сварки та конфлікти.

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