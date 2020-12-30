31 грудня: яке свято відзначають, прикмети та іменинники

31 грудня в Україні і в усьому світі прощаються зі старим роком і зустрічаються новий. За народним календарем – Модестів день.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 31 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

31 грудня іменини святкують: Віра, Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Клавдій, Марк, Мартин, Михайло, Микола, Сергій, Симеон, Софія.

Останній день року

У четвер, 31 грудня, українці готуються зустріти Новий, 2021 рік. З цим святом здавна пов'язували безліч різних прикмет і забобонів.

Новий рік 2021: традиції. Pixabay

Так, існують певні традиції, за допомогою яких люди намагаються залучити все краще в своє життя. Наприклад, напередодні Нового року прийнято палити свічки в оселі – вважалося, їхнє світло відлякує нечисту силу. Також перед тим, як сідати за стіл, варто прийняти душ, щоб змити з себе весь негатив, який був у році, що минає.

Модестів день

В останній день року відзначається пам'ять святителя Модеста, який служив архієпископом в Єрусалимі в 7 столітті. Згідно з переказами, Модест народився в Малій Азії в християнській родині. Уже в юні роки він відчув потяг до чернечого життя і прийняв постриг. Згодом Модест став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого в Палестині. Коли на Сирію і Палестину напали перські війська, що зруйнували християнські храми і полонили єрусалимського патріарха Захарія, Модесту було доручено керувати всією Єрусалимської церквою.

31 грудня: прикмети і що не можна робити. Pixabay

На Русі святого Модеста вважали охоронцем худоби, тому йому молилися про захист від хвороб і хижих звірів. В цей день чоловіки зазвичай влаштовували братчини – спільні застілля, на які неодмінно подавали м'ясні страви. Таким чином святому дякували за турботу про худобу. А от жінкам на Модеста заборонялося грати в карти: говорили, що інакше влітку кури стануть клювати огірки.

На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо ппочується стукіт – на того, хто ворожить, чекає смерть, якщо задзвенить – весілля, а якщо почується молотьба – рік буде багатим.

Святитель Модест. Азбука віри

Прикмети на 31 грудня

Якщо сніжинки великі, значить, мороз буде несильним, можлива навіть відлига.

Чим суворіший холод, тим менша ймовірність настання хуртовин та снігопадів.

Веселі святки будуть, якщо в ніч новорічну мороз нагряне.

Якщо дим з труби тягнеться прямим стовпом вгору або з невеликим ухилом, значить, варто очікувати холоду.

Не чується хрускіт снігу – скоро відлига.

Яка погода цього дня, така і в червні буде.

Що не можна робити 31 грудня

Бити посуд – згідно з прикметою, це віщує сварки і розбіжності в сім'ї.

Сваритися, лаятися, злитися, щоб не привабити злі сили.

Залишати новорічний стіл порожнім – до бідності.

Викидати залишки їжі в сміття – краще нагодувати ними вуличних тварин.

Відмовляти в гостинності – щоб в новому році ні в чому не відчувати потреби.

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