31 грудня: яке свято відзначають, прикмети та іменинники

31 грудня в Україні і в усьому світі прощаються зі старим роком і зустрічаються новий. За народним календарем – Модестів день.

В цю дату існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 31 грудня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

31 грудня іменини святкують: Віра, Віктор, Володимир, Георгій, Єлизавета, Зоя, Іван, Ілля, Клавдій, Марк, Мартин, Михайло, Микола, Сергій, Симеон, Софія.

У четвер, 31 грудня, українці готуються зустріти Новий, 2021 рік. З цим святом здавна пов'язували безліч різних прикмет і забобонів.

Так, існують певні традиції, за допомогою яких люди намагаються залучити все краще в своє життя. Наприклад, напередодні Нового року прийнято палити свічки в оселі – вважалося, їхнє світло відлякує нечисту силу. Також перед тим, як сідати за стіл, варто прийняти душ, щоб змити з себе весь негатив, який був у році, що минає.

В останній день року відзначається пам'ять святителя Модеста, який служив архієпископом в Єрусалимі в 7 столітті. Згідно з переказами, Модест народився в Малій Азії в християнській родині. Уже в юні роки він відчув потяг до чернечого життя і прийняв постриг. Згодом Модест став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого в Палестині. Коли на Сирію і Палестину напали перські війська, що зруйнували християнські храми і полонили єрусалимського патріарха Захарія, Модесту було доручено керувати всією Єрусалимської церквою.

На Русі святого Модеста вважали охоронцем худоби, тому йому молилися про захист від хвороб і хижих звірів. В цей день чоловіки зазвичай влаштовували братчини – спільні застілля, на які неодмінно подавали м'ясні страви. Таким чином святому дякували за турботу про худобу. А от жінкам на Модеста заборонялося грати в карти: говорили, що інакше влітку кури стануть клювати огірки.

На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо ппочується стукіт – на того, хто ворожить, чекає смерть, якщо задзвенить – весілля, а якщо почується молотьба – рік буде багатим.

Якщо сніжинки великі, значить, мороз буде несильним, можлива навіть відлига.

Чим суворіший холод, тим менша ймовірність настання хуртовин та снігопадів.

Веселі святки будуть, якщо в ніч новорічну мороз нагряне.

Якщо дим з труби тягнеться прямим стовпом вгору або з невеликим ухилом, значить, варто очікувати холоду.

Не чується хрускіт снігу – скоро відлига.

Яка погода цього дня, така і в червні буде.

Бити посуд – згідно з прикметою, це віщує сварки і розбіжності в сім'ї.

Сваритися, лаятися, злитися, щоб не привабити злі сили.

Залишати новорічний стіл порожнім – до бідності.

Викидати залишки їжі в сміття – краще нагодувати ними вуличних тварин.

Відмовляти в гостинності – щоб в новому році ні в чому не відчувати потреби.

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