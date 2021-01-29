30 січня: яке свято відзначають, прикмети і іменинники

30 січня в православній церкві – День пам'яті святого Антонія Великого, а в народі цей день більше відомий як Антон-Перезимник.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, яку погоду чекати найближчими днями. Про те, що не можна робити 30 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Іменинники 30 січня: Антоній, Антоніна, Іван, Віктор, Георгій, Павло, Феодосій.

День пам'яті святого Антонія Великого

Антоній залишився круглою сиротою у двадцять років. Попри те, що йому потрібно було дбати про молодшу сестру, він продав все майно батьків і вторговані від продажу гроші роздав бідним. Після цього Антоній віддав сестру на виховання вірним і відомим йому незайманкам, а сам усамітнився в печері посеред пустелі недалеко від свого селища. Пізніше він переселився в руїни на березі Нілу, де жив на самоті приблизно 20 років.

За цей час у нього з'явилося багато послідовників і учнів, які записали його настанови про Христа, про суєту світу і воскресіння мертвих, а також про життя відлюдника.

Преподобний Антоній Великий за походженням був єгиптянином. pravlife.org

Антон-Перезимник

30 січня в народі називали Антон-Перезимник. У цей день селяни перевіряли запас корму у худоби, святили сіно і годували їм домашню худобу. Також було заведено молитися Святому Антонію про безнапасне народження телят.

Господині печуть толокняні колобки, що символізують сонце, і пригощають ними дітей.

Також 30 січня рано-вранці слід проводити обряд, який допомагав обхитрити нечисту силу. Так, той, хто виходив першим з хати, мусив повертатися додому п'ятами вперед. Такий ритуал демонстрував, що в оселю прийшов сам господар.

30 січня в народі називали Антон-Перезимник. pexels.com

Народні прикмети на 30 січня

Тепла погода 30 січня віщує сильні морози найближчим часом.

Якщо виглянуло сонце опівдні – це означає, що буде рання весна.

Якщо вночі не видно зірок, то буде хороший урожай зернових культур.

Ясний і тихий день – до морозу.

Якщо 30 січня йде сніг, то зима довго не віддасть свої права.

Ясна зоряна ніч – до поганого врожаю.

Щебет синиць в цей день також віщує похолодання і морози.

Що не можна робити 30 січня

У цей день жінкам забороняється в'язати та прясти.

Також суворо заборонено готувати сочевицю і бобові, щоб не провокувати такі небезпечні захворювання, як віспа, кір, виразка і чума.

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