30 січня: яке свято відзначають, прикмети і іменинники
30 січня в православній церкві – День пам'яті святого Антонія Великого, а в народі цей день більше відомий як Антон-Перезимник.
Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, яку погоду чекати найближчими днями. Про те, що не можна робити 30 січня, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Іменинники 30 січня: Антоній, Антоніна, Іван, Віктор, Георгій, Павло, Феодосій.День пам'яті святого Антонія Великого
Антоній залишився круглою сиротою у двадцять років. Попри те, що йому потрібно було дбати про молодшу сестру, він продав все майно батьків і вторговані від продажу гроші роздав бідним. Після цього Антоній віддав сестру на виховання вірним і відомим йому незайманкам, а сам усамітнився в печері посеред пустелі недалеко від свого селища. Пізніше він переселився в руїни на березі Нілу, де жив на самоті приблизно 20 років.
За цей час у нього з'явилося багато послідовників і учнів, які записали його настанови про Христа, про суєту світу і воскресіння мертвих, а також про життя відлюдника.
30 січня в народі називали Антон-Перезимник. У цей день селяни перевіряли запас корму у худоби, святили сіно і годували їм домашню худобу. Також було заведено молитися Святому Антонію про безнапасне народження телят.
Господині печуть толокняні колобки, що символізують сонце, і пригощають ними дітей.
Також 30 січня рано-вранці слід проводити обряд, який допомагав обхитрити нечисту силу. Так, той, хто виходив першим з хати, мусив повертатися додому п'ятами вперед. Такий ритуал демонстрував, що в оселю прийшов сам господар.
Тепла погода 30 січня віщує сильні морози найближчим часом.
Якщо виглянуло сонце опівдні – це означає, що буде рання весна.
Якщо вночі не видно зірок, то буде хороший урожай зернових культур.
Ясний і тихий день – до морозу.
Якщо 30 січня йде сніг, то зима довго не віддасть свої права.
Ясна зоряна ніч – до поганого врожаю.
Щебет синиць в цей день також віщує похолодання і морози.
У цей день жінкам забороняється в'язати та прясти.
Також суворо заборонено готувати сочевицю і бобові, щоб не провокувати такі небезпечні захворювання, як віспа, кір, виразка і чума.
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