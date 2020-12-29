30 грудня: які свята відзначають, прикмети на Данилів день та іменинники

Олена Кордунова
Олена Кордунова
Свята
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Що відзначають 30 грудня

30 грудня православні християни вшановують пам'ять пророка Даниїла та трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі свято отримало назву Данилів день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 30 грудня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

30 грудня іменини святкують: Микита, Микола, Олександр, Іван, Петро, Данило, Денис, Степан, Сергій, Михайло.

День пам'яті пророка Даниїла та трьох отроків Ананія, Азарія і Мисаїла

У Православній Церкві 30 грудня вшановується пам'ять святих Даниїла, Ананія, Мисаїла та Азарія. Переказ свідчить, що за 600 років до Різдва Христового жителі Вавилона завоювали Єрусалим, і серед полонених виявилися зазначені юнаки.

Пророк Даниїл та святі отроки Ананій, Азарій і Мисаїл

Цар Вавилону Навуходоносор вирішив ввести їх у свій двір, оскільки вони були дуже здібними. Зокрема, цар планував навчити юнаків халдейських наук. Для цього він оточив Даниїла, Ананія, Мисаїла та Азарія розкішшю і багатством. Однак юнаки відмовлялися від надмірностей, вели весь цей час скромний і аскетичний спосіб життя.

Саме за це Господь подарував Ананію, Мисаїлу та Азарію мудрість, а святому Даниїлові – дар прозорливості та тлумачення снів.

Данилів день

У народі 30 грудня святкують Данилів день. У цей день на Русі незаміжні дівчата намагалися отримати від святого Даниїла хоч трохи прозорливості. Адже святий, за повір'ям, міг розшифрувати будь-які послання.

Данилів день: ворожіння

Існувало таке ворожіння. Для того, щоб побачити майбутнього чоловіка, необхідно було взяти три лаврових листки та написати на них імена трьох святих отроків – Ананія, Азарія та Мисаїла. Потім покласти їх під подушку і лягти спати. Уві сні повинен був з'явитися суджений.

Прикмети 30 грудня
Прикмети 30 грудня

  • Заметіль почалася – прикмета до того, що бджоли будуть добре роїтися.

  • Вважається, що всі сни на день пророка Даниїла є віщими.

  • Яка погода на Данила, таким і травень буде.

  • Якщо на Данила на деревах з'явився іній, то на Святки буде тепла погода.

Що можна робити 30 грудня

  • У цей день не можна цілувати спляче немовлятко, адже дитина може серйозно захворіти.

  • Не можна лаятися і пліткувати.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в грудні 2020 року: церковний календар.

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