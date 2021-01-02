3 січня: які свята відзначають, прикмети на Петрів день та іменинники

3 січня у світі відзначають День народження соломинки для коктейлів. Також Православна Церква вшановує пам'ять святителя Петра. У народі свято отримало назву Петрів день.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 3 січня, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

3 січня іменини святкують: Уляна, Михайло, Микита, Петро, Сергій, Леонтій, Юліана.

3 січня у світі відзначається незвичайне свято – ця дата вважається Днем народження соломинки для коктейлів. Згідно з легендою, першу штучну соломинку для коктейлю винайшов американський підприємець Марвін Стоун, власник фабрики з виробництва паперових сигаретних мундштуків.

3 січня православні християни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра, який народився в другій половині XIII століття. У народі свято називають Петрів день або Петра-напівкорму. Друга назва була пов`язана з тим, що до цього дня частина зимових заготівель була витрачена. Тому господарі підраховували свої запаси й намагалися розподілити так, щоб їх вистачило до весни.

Раніше на Русі цього дня господині відлякували від своїх будинків різну нечисть і потойбічні сутності сріблом – вироби з цього металу клали на найвидніше місце в кімнатах.

Багато снігу 3 січня – до гарного урожаю.

Якщо снігу мало і холодно, то літо буде спекотним і посушливим.

Відлуння в лісі чується далеко і чітко – до сильних морозів.

Якщо сніг до цього дня ще не випав, то рік буде важким і неврожайним.

Яскраво-червоний світанок обіцяє заметіль.

Цього дня ніхто не міг бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.

Не можна 3 січня підглядати й підслуховувати, бо можна отримати хворобу, пов'язану зі слухом і зором.

Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, підіймати із землі речі, оскільки це призведе до втрат.

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