3 лютого: що не можна робити, прикмети і іменинники
3 лютого православна церква відзначає День пам'яті преподобного Максима Грека. У народі його назвали Максимів день. У світі 3 лютого увійшло в історію як Всесвітній день вільного кохання.
Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, який буде урожай і погода в цьому році. Про те, що не можна робити 3 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
День ангела в цей день святкують: Анна, Маргарита, Тимофій, Євген, Анастасій, Іван, Ілля, Максим.
День пам'яті преподобного Максима Грека
Преподобний Максим Грек був сином багатого грецького сановника. В юності він отримав блискучу освіту, після – багато подорожував, вивчав мови та науки в країнах Європи. Першими його перекладами на зрозумілі слов'янам мови стали Псалтир і Дії Апостолів. Крім того, він залишив велику кількість власноручних праць.
Максимів день
Максима в народі охрестили втішником. Вважається, що Преподобний Максим може допомогти людям у всіляких невдачах і заступитися за сиріт і вдів. Будь-яка людина в цей день зобов'язаний пригадати теплим словом всіх, хто колись допомагав і навіть віддячити справою, в разі якщо це можливо. Так, було заведено пекти пироги з м'ясом, рибою і пригощати членів сім'ї, жебраків і добродушних людей.
Всесвітній день вільного кохання
Цей день присвячений прихильникам інтимних відносин без зобов'язань. Цікаво, що це свято придумали в Німеччині. Там вважається, що 3 лютого можна сходити "наліво", перебуваючи в шлюбі. У цей день влаштовуються спеціальні акції в ресторанах, а готелі дають знижки за добове проживання.
Народні прикмети 3 лютого
Чисте небо 3 лютого віщує мороз і поганий урожай.
А якщо вночі на Максима місяць світить крізь хмари яскраво, то урожай буде добротним.
Ранню весну 3 лютого можна передбачити з того, якою буде день. Якщо сонячний, то березень буде теплим.
Якщо на Максима запланована зустріч не відбулася, значить це до добра.
Що не можна робити 3 лютого
Подружжю і парам не можна сваритися і починати суперечки.
3 лютого не можна пришивати ґудзики.
У цей день не варто сумувати та тим більше намагатися перенести зустріч, яка скасовулася.
Не можна виходити з дому після заходу сонця.
Жінкам не можна нікого проклинати й поминати злим словом.
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