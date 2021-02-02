3 лютого: що не можна робити, прикмети і іменинники

3 лютого православна церква відзначає День пам'яті преподобного Максима Грека. У народі його назвали Максимів день. У світі 3 лютого увійшло в історію як Всесвітній день вільного кохання.

Існують певні заборони, а народні прикмети пророкують, який буде урожай і погода в цьому році. Про те, що не можна робити 3 лютого, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

День ангела в цей день святкують: Анна, Маргарита, Тимофій, Євген, Анастасій, Іван, Ілля, Максим.

День пам'яті преподобного Максима Грека

Преподобний Максим Грек був сином багатого грецького сановника. В юності він отримав блискучу освіту, після – багато подорожував, вивчав мови та науки в країнах Європи. Першими його перекладами на зрозумілі слов'янам мови стали Псалтир і Дії Апостолів. Крім того, він залишив велику кількість власноручних праць.

День пам'яті преподобного Максима Грека. pravlife.org

Максимів день

Максима в народі охрестили втішником. Вважається, що Преподобний Максим може допомогти людям у всіляких невдачах і заступитися за сиріт і вдів. Будь-яка людина в цей день зобов'язаний пригадати теплим словом всіх, хто колись допомагав і навіть віддячити справою, в разі якщо це можливо. Так, було заведено пекти пироги з м'ясом, рибою і пригощати членів сім'ї, жебраків і добродушних людей.

Всесвітній день вільного кохання

Цей день присвячений прихильникам інтимних відносин без зобов'язань. Цікаво, що це свято придумали в Німеччині. Там вважається, що 3 лютого можна сходити "наліво", перебуваючи в шлюбі. У цей день влаштовуються спеціальні акції в ресторанах, а готелі дають знижки за добове проживання.

Народні прикмети 3 лютого

Чисте небо 3 лютого віщує мороз і поганий урожай.

А якщо вночі на Максима місяць світить крізь хмари яскраво, то урожай буде добротним.

Ранню весну 3 лютого можна передбачити з того, якою буде день. Якщо сонячний, то березень буде теплим.

Якщо на Максима запланована зустріч не відбулася, значить це до добра.

Чисте небо 3 лютого віщує мороз і поганий урожай pexels.com

Що не можна робити 3 лютого

Подружжю і парам не можна сваритися і починати суперечки.

3 лютого не можна пришивати ґудзики.

У цей день не варто сумувати та тим більше намагатися перенести зустріч, яка скасовулася.

Не можна виходити з дому після заходу сонця.

Жінкам не можна нікого проклинати й поминати злим словом.

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