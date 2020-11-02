3 листопада: яке свято відзначають, прикмети на Іларіонів день та іменинники

У вівторок, 3 листопада, православна церква вшановує пам'ять преподобного Іларіона Великого. У народі свято називається Іларіонів день. Також відзначається День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ України.

У цей день існують певні заборони, а народні прикмети розкажуть, якою буде погода в найближчому майбутньому. Про те, що не можна робити 3 листопада, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Також 3 листопада – День Ангела у Ази, Олександра, Олексія, Анатолія, Аркадія, Василя, Дениса, Дмитра, Іларіона, Костянтина і Марфи.

Іларіонів день

Іларіон Великий народився в 291 році в Палестині. В Олександрії святий прийняв християнство, своє майно він роздав бідним і став вести життя самітника.

Іларіон Великий: що це за свято. Правмір

Преподобний ревно боровся з нечистими помислами, перемагаючи їх постом, важкою працею і молитвою. Він безкоштовно лікував людей від хвороб, кажучи, що благодать Божа не продається. Також Іларіон заснував декілька монастирів і був першим проповідником чернецтва в Палестині.

У народі свято відоме як Іларіонів день. В цей день зазвичай чекали заморозків і похолодання. За традицією, 3 листопада прийнято займатися роботою в будинку. Езотерики рекомендують навести порядок і відремонтувати поламані речі. Також наші предки вважали, що цей день бажано присвятити в'язання – нібито тоді річ буде тепліше.

Жінки після приготування їжі на Іларіона влаштовували посиденьки з піснями і розповіданням історій. Старші навчали молодих веденню побуту, вишиванню та іншим жіночим заняттям.

День ракетних військ і артилерії

День ракетних військ і артилерії. FaceNews.ua

3 листопада в Україні відзначається День ракетних військ і артилерії, що входять до складу Сухопутних військ Збройних Сил України. Це професійне свято встановлене Указом Президента від 31 жовтня 1997 року.

День інженерних військ України

День інженерних військ України. nackor.org

Щорічно 3 листопада в Україні відзначається професійне свято всіх працівників і військовослужбовців інженерних військ – День інженерних військ. Він затверджений Указом Президента в 1999 році в знак видатних заслуг саперів, ветеранів і воїнів-інженерів України.

Прикмети 3 листопада

Якщо випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.

Якщо дим йде вгору, значить погода буде ясною і сонячною.

Если 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

Якщо захід червоний, а після нього ясне зоряне небо, то потрібно чекати морозу і ясної погоди.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна збиратися в дорогу, інакше можна накликати нещастя.

Не можна нічого піднімати з дороги, оскільки це принесе нещастя.

Лаятися, злитися, конфліктувати, лихословити, допускати погані помисли, бажати кому-небудь зла.

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